Росія вдарила по підстанціях, які з'єднують дві АЕС із Києвом

Зеленський закликав США посилити підтримку України на тлі нових ударів по критичній інфраструктурі

Російські війська під час масованої атаки на Україну 7 листопада завдали ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема підстанціях, які забезпечують зв'язок Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій із Києвом і центральними регіонами країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Загалом ворог застосував 172 ударні безпілотники та 36 балістичних ракет. Усю балістику окупанти спрямували на Київ та Київську область. Основною ціллю атаки знову стала енергетична інфраструктура. У столиці виникла складна ситуація з електро-, водо- та теплопостачанням. Крім того, пошкоджено житлові будинки, Північний міст та частково зруйновано дитячий садок.

На Київщині російські війська атакували підстанції, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції зі столицею та центральними областями України. Пошкодження енергетичних підстанцій також зафіксували у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Окрім Києва, під російськими ударами опинилися ще 12 регіонів України. Загалом постраждали дев'ятеро людей, серед яких одна дитина. У постраждалих областях, де дозволяє безпекова ситуація, тривають рятувальні та відновлювальні роботи.

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Наслідки російських ударів по Україні вночі 7 листопада ДСНС

«До тристоронніх перемовин Росія готується, запускаючи балістику по українській критичній інфраструктурі», – зазначив президент. Глава держави також звернувся до Сполучених Штатів із закликом посилити підтримку України. За його словами, Росія намагається залишити без електропостачання не лише Київ, а й інші регіони країни.

Президент наголосив на необхідності збільшення двосторонньої допомоги з боку США, посилення уваги американського Конгресу до України та збереження єдності обох партій у питаннях безпеки.

Крім того, Зеленський закликав посилити санкційний тиск на російського диктатора Володимира Путіна, підкресливши, що послідовна підтримка України з боку США має важливе значення для наближення миру.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з лідерами країн Північної Європи та Балтії (NB8) поінформував партнерів про потреби України напередодні зими. Насамперед ішлося про посилення протиповітряної оборони та підтримку енергетичного сектору. Також сторони обговорили підготовку до тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Зеленський наголосив, що Київ уже передав американській стороні свої пропозиції щодо можливих результатів зустрічі. Лідери домовилися продовжити координацію спільних позицій.