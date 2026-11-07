Відома телеведуча шокована назвами дитячих магазинів у Києві

Мирослава Барчук звернула увагу на поєднання англомовних, російськомовних і псевдоєвропейських назв, які досі використовують столичні магазини

Телеведучу Мирославу Барчук неприємно здивували назви дитячих магазинів у Києві. На них вона звернул увагу, шукаючи подарунки перед Різдвом. Серед назв – Babyzone, Chicco, Mothercare, «Антошка», «Лапушка», «Пуговка», «Карапуз», «Пупсьонок», «Кроха» та «Мішутка». Про це телеведуча повідомила в соцмережах, інформує «Главком».

«Жодного «Телесика» там або «Кози-Дерези» або «Ангелика». Ні, все чисто Європа і рускій фольк. Все в культурном горізонтє Проні Прокопівни», – іронічно зауважила Барчук.

Журбинка із назвами столичних житлових комплексів, зазначила телеведуча. У Києві є «Єлісєйская усадьба», The Garden, Manhattan City, Chicago Central House, «Новая Англия», «Французский квартал», New York Concept House, San Francisco Creative House, Jack House, Tetris Hall, Richmond, Royal Tower, Bristol Comfort House, «Подол Градъ», Smart Plaza Obolon і «Ривьера».

Мирослава Барчук поставила під сумнів доцільність такого найменування нерухомості й поцікавилася, чи справді воно приваблює покупців.

«Оцей пафос назв – це задля чого? Задля втечі від реальності?», – написала телеведуча.

Іронізуючи, вона уявила, як мешканці умовного San Francisco Creative House телефонують до комунальних служб із цілком буденними проблемами – відсутністю гарячої води або брудом у ліфті.

На думку телеведучої, за такими назвами може стояти своєрідна інерція мислення, і вона запитує, хто їх вигадує та чи досі на них є попит.

Раніше одеський заклад Bryzgi потрапив у мовний скандал, оскільки його назва є прямою транслітерацією російського слова «брызги» замість перекладу українською.

Також керівник Офісу президента України Кирило Буданов визнав порушення мовного законодавства після використання російської мови під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Він має сплатити штраф.