Головна Київ Новини
search button user button menu button
1718-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Відома телеведуча шокована назвами дитячих магазинів у Києві

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Відома телеведуча шокована назвами дитячих магазинів у Києві
Телеведучу здивували назви магазинів іграшок у столиці
фото з відкритих джерел

Мирослава Барчук звернула увагу на поєднання англомовних, російськомовних і псевдоєвропейських назв, які досі використовують столичні магазини

Телеведучу Мирославу Барчук неприємно здивували назви дитячих магазинів у Києві. На них вона звернул увагу, шукаючи подарунки перед Різдвом. Серед назв –  Babyzone, Chicco, Mothercare, «Антошка», «Лапушка», «Пуговка», «Карапуз», «Пупсьонок», «Кроха» та «Мішутка». Про це телеведуча повідомила в соцмережах, інформує «Главком».

«Жодного «Телесика» там або «Кози-Дерези» або «Ангелика». Ні, все чисто Європа і рускій фольк. Все в культурном горізонтє Проні Прокопівни», – іронічно зауважила Барчук.

Журбинка із назвами столичних житлових комплексів, зазначила телеведуча. У Києві є «Єлісєйская усадьба», The Garden, Manhattan City, Chicago Central House, «Новая Англия», «Французский квартал», New York Concept House, San Francisco Creative House, Jack House, Tetris Hall, Richmond, Royal Tower, Bristol Comfort House, «Подол Градъ», Smart Plaza Obolon і «Ривьера».

Мирослава Барчук поставила під сумнів доцільність такого найменування нерухомості й поцікавилася, чи справді воно приваблює покупців.

«Оцей пафос назв – це задля чого? Задля втечі від реальності?», – написала телеведуча.

Іронізуючи, вона уявила, як мешканці умовного San Francisco Creative House телефонують до комунальних служб із цілком буденними проблемами – відсутністю гарячої води або брудом у ліфті.

На думку телеведучої, за такими назвами може стояти своєрідна інерція мислення, і вона запитує, хто їх вигадує та чи досі на них є попит.

Раніше одеський заклад Bryzgi потрапив у мовний скандал, оскільки його назва є прямою транслітерацією російського слова «брызги» замість перекладу українською. 

Також керівник Офісу президента України Кирило Буданов визнав порушення мовного законодавства після використання російської мови під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Він має сплатити штраф.

Читайте також:

Теги: діти українська мова Київ телеведуча

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прибули з Олешок чи з Олешків? 10 запитань до мовознавиці
Прибули з Олешок чи з Олешків? 10 запитань до мовознавиці Мовне питання №82
Сьогодні, 09:10
Укриття призначене для швидкого та тимчасового захисту пасажирів і перехожих під час загрози обстрілів
Перше мобільне укриття на зупинці громадського транспорту. Фоторепортаж із Києва
15 жовтня, 13:43
Київ зазнав балістичної атаки
Росія атакувала Київ балістикою. Одна людина загинула, ще восьмеро зазнали травм
19 жовтня, 07:52
Стрілянина у Печерському ТЦК та СП
Стрілянина у Печерському ТЦК: підозрюваному обрано запобіжний захід
22 жовтня, 14:15
Кейлан Робертсон – ірландський фотокореспондент і документаліст, який висвітлює війну Росії проти України для англомовної аудиторії
Ірландський журналіст назвав обстріл Києва «допомогою» від Трампа
22 жовтня, 17:58
Демонтаж колій, пошкоджених вибухом на Південному мосту
Коли буде відновлено роботу пошкодженого РФ Південного мосту в Києві: коментар влади
27 жовтня, 12:40
Валерій Копійка переміг у першому турі, обійшовши трьох суперників
Університет Шевченка обрав нового ректора
28 жовтня, 11:55
У Києві скасовано екстрені відключення світла
У Києві скасовано екстрені відключення світла
2 листопада, 17:41
Фахівці Київводоканалу продовжують здійснювати постійний контроль за роботою систем водопостачання та водовідведення столиці
У Києві відновлено водопостачання після ворожих обстрілів
4 листопада, 15:52

Новини

Відома телеведуча шокована назвами дитячих магазинів у Києві
Відома телеведуча шокована назвами дитячих магазинів у Києві
Концерти, виставки та театральні вистави: куди піти у Києві 9-15 листопада
Концерти, виставки та театральні вистави: куди піти у Києві 9-15 листопада
Атака ворожих дронів на Київ: пошкоджено будинки, палають склади
Атака ворожих дронів на Київ: пошкоджено будинки, палають склади
Росія вдарила по енергооб'єкту на Київщині, запроваджено екстрені відключення
Росія вдарила по енергооб'єкту на Київщині, запроваджено екстрені відключення
Росія масовано атакувала Київ та область, зафіксовано масштабні руйнування
Росія масовано атакувала Київ та область, зафіксовано масштабні руйнування
Автобуси в Києві курсують в об'їзд Північного мосту: перелік маршрутів
Автобуси в Києві курсують в об'їзд Північного мосту: перелік маршрутів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2026
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
70K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
65K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою
64K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
5 листопада, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua