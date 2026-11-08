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У Києві змінено рух у напрямку Північного мосту: схема об'їзду

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Києві змінено рух у напрямку Північного мосту: схема об'їзду
Вид на проспект Романа Шухевича зі станції швидкісного трамвая у Києві
фото: Wikimedia

Для легкових і вантажних автомобілів запроваджено різні маршрути об'їзду проспекту Романа Шухевича

У столиці водіям, які прямують до Північного мосту, доведеться скористатися альтернативним маршрутом через Подільський мостовий перехід. Дозволені напрямки руху позначено тимчасовими дорожніми знаками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Водії легкових автомобілів, які прямують проспектом Романа Шухевича до Північного мосту, мають повернути праворуч та об'їхати ділянку поблизу торговельного центру. Після цього необхідно рухатися у зворотному напрямку, звідки можна виїхати на Подільський мостовий перехід.

Для вантажного транспорту передбачили іншу схему. Водіям вантажівок, які рухаються до Північного мосту, потрібно скористатися тимчасовим розворотом на проспекті Романа Шухевича поблизу мосту через річку Десенка. Після розвороту вантажівки мають рухатися у зворотному напрямку, а далі можуть повернути праворуч на Подільський мостовий перехід.

У Києві змінено рух у напрямку Північного мосту: схема об'їзду фото 1
зображення: патрульна поліція Києва

На місці працюють патрульні поліцейські, які забезпечують безпеку дорожнього руху. Водіїв просять звертати увагу на тимчасові дорожні знаки, що вказують дозволені напрямки руху.

Нагадаємо, у ніч проти 7 листопада російські війська завдали балістичного удару по Києву, унаслідок якого було пошкоджено Північний міст. За словами міського голови Віталія Кличка, у переправу влучили кілька ракет. Пошкоджень зазнали дорожнє полотно, контактна мережа тролейбусів та лінія електропередачі. Крім того, вибуховою хвилею на парковці поблизу мосту пошкодило п'ять вантажівок. Через наслідки атаки рух Північним мостом перекрили в обох напрямках. Фахівці розпочали обстеження конструкцій переправи та оцінювання масштабів пошкоджень.

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Теги: Київ міст дороги транспорт вантажівки

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