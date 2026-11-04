Екстрені відключення скасовано: столиця та Київська область повертаються до графіків

У разі будь-яких змін інформацію буде оперативно оновлено в Telegram-каналі ДТЕК

Ситуація в енергосистемі залишається динамічною

У ДТЕК повідомили про скасування екстрених відключень електроенергії в столиці та Київській області. Регіони повертаються до роботи за погодинними графіками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Перевірити графік відключень жителі столиці можуть за допомогою:

Чат-бот ДТЕК Київські електромережі

Офіційний сайт ДТЕК Київські електромережі

Застосунок «Київ Цифровий»

Сайт та застосунок Yasno Mobile.

Перевірити графік відключень жителі Київській області можуть за допомогою:

Чат-бот ДТЕК Київські регіональні електромережі

Офіційний сайт ДТЕК Київські регіональні електромережі

Ситуація в енергосистемі залишається динамічною. У разі будь-яких змін інформацію буде оперативно оновлено в Telegram-каналі ДТЕК.

Нагадаємо, внаслідок масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру в столиці залишається складна ситуація із забезпеченням комунальними послугами. Комунальні служби та енергетики безперервно працюють над відновленням життєдіяльності міста. «Главком» зібрав актуальну інформацію про стан водопостачання, електромереж та роботу транспорту станом на ранок 4 листопада.

Як повідодомлялося, 3 листопада у Києві склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У столиці запроваджено екстрені відключення світла, також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту. Російські атаки пошкодили як об’єкти генерації, так і системи передачі електроенергії в різних регіонах України. Останніми днями постраждали також об’єкти київського регіонального енерговузла.

До слова, у Бучанській громаді через критичну ситуацію з електропостачанням готуються розгортати додаткові пункти незламності. Наразі всі котельні працюють на дизельних генераторах, а об’єкти водопостачання – від генераторів та акумуляторів. Прогнози щодо ситуації з електропостачанням залишаються невтішними.