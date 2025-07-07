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Нічна атака на Київ: уламки БпЛА пошкодили будівлі та авто у трьох районах

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Нічна атака на Київ: уламки БпЛА пошкодили будівлі та авто у трьох районах
Внаслідок влучання уламків БпЛА пошкоджено тепломагістраль великого діаметру
фото з відкритих джерел

Київ під нічним обстрілом: Уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлі, авто та інфраструктуру

У ніч на 7 липня 2025 року російські безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували Київ, спричинивши пошкодження в кількох районах столиці. Про наслідки ворожого обстрілу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише «Главком».

Як зазначив Віталій Кличко, у Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. Горіння уламків ліквідували. Потерпілих немає.

Також, за словами міського голови, унаслідок падіння уламків БпЛА сталось загоряння автомобіля – пожежу ліквідували. Вибуховою хвилею  пошкоджене скління нежитлової будівлі та поруч розташовані автівки.

«У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає. У Голосіївському районі уламки БпЛА пошкодили вікна в офісній будівлі. За попередньою інформацією, без постраждалих», – зазначив Віталій Кличко.

Крім того, внаслідок влучання уламків БпЛА пошкоджено тепломагістраль великого діаметру. Комунальні служби вже працюють над ліквідацією аварії.

Незважаючи на значні пошкодження інфраструктури, потужної руйнації не сталося, і всі міські служби оперативно реагують на наслідки атаки.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Відомо про пошкодження в Деснянському та Солом'янському районах столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка.

«В Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі. Інформація щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюється», – написав очільник Київської ОВА.

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Теги: Київ безпілотник Віталій Кличко

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