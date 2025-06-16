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На Русанівських садах російський дрон розтрощив будинок: що врятувало власницю

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Русанівських садах російський дрон розтрощив будинок: що врятувало власницю
Вирва біля зруйнованого будинку на столичних Русанівських садах
фото: Новини Live

Внаслідок падіння дрона будинок зазнав значних руйнувань

У ніч проти понеділка, 16 червня, російські війська атакували Київ дронами-камікадзе. Один із ворожих безпілотників впав посеред житлового сектору в Дніпровському районі столиці, повністю зруйнувавши приватний будинок. На момент удару в приміщенні нікого не було, що врятувало життя власниці будинку та її родині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Новини Live.

Власниця використовувала будинок як дачу, але ночувати не залишалася
Власниця використовувала будинок як дачу, але ночувати не залишалася
фото: Новини Live

Донька власниці будинку повідомила, що її матір використовувала цей будинок як дачу і щодня приїжджала туди, але ночувати не залишалася. 

«Мама була вдома, а це її дача. Вона сюди їздить щодня, ось зранку приїхала і набирає мене й каже, що вже нема будинку», – поділилася жінка.

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Під час нічної атаки один із ворожих безпілотників впав посеред житлового сектору на столичних Русанівських садах
фото: Новини Live

Внаслідок падіння дрона будинок зазнав значних руйнувань: розбиті стіни, розтрощені меблі, а посеред двору видніється величезна вирва. 

Нагадаємо, вночі один з російських ударних дронів впав посеред приватного сектору на Русанівських садах у Дніпровському районі столиці. Крім того, внаслідок нічної атаки було пошкоджено торговельні павільйони у Дарницькому районі. Також зафіксовано уламки збитих ворожих дронів на кількох локаціях, зокрема у Дніпровському районі. Станом на ранок відомо про одного постраждалого – молодого хлопця 2004 року народження. Він у тяжкому стані госпіталізований до однієї зі столичних лікарень.

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Теги: жінка будинок обстріл Русанівка Київ

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