П’ятикратне зростання. Розвідка повідомила, скільки «шахедів» РФ виробляє щомісяця

Нова оцінка темпів виробництва Росією «шахедів» свідчить про п’ятикратне зростання у порівнянні з літом 2024 року

Виробництво «шахедів» у Росії зросло

Головне управління розвідки повідомило, що РФ на місяць виробляє понад 5 тис. далекобійних дронів, половина з яких є справжніми «шахедами», інша половина – імітаторами. Про це інформує «Главком» з посиланням на Forbes Ukraine.

Зазначається, що станом на кінець травня темпи виробництва Росією «Shahed-136/Герань-2» становлять близько 2700 дронів на місяць. Темпи виробництва імітаторів ударних БпЛА типу «Гербера» – близько 2500 одиниць.

Нова оцінка темпів виробництва Росією «шахедів» свідчить про п’ятикратне зростання у порівнянні з літом 2024 року.

Як повідомлялося, Російська Федерація планує цьогоріч виготовити два мільйони FPV-дронів. Китайські виробники за допомогою підставних компаній, уникаючи експортного контролю, постачають росіянам електроніку, навігаційні, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, антенні польові системи, плати керування та обладнання для навігації.

Нагадаємо, РФ почала використовувати новий дрон зі штучним інтелектом. Головне управління розвідки оприлюднило дані про конструкцію, електронну базу та джерела постачання нового російського ударного безпілотника V2U зі штучним інтелектом, який активно використовується РФ на Сумському напрямку.