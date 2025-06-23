Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Київ: на житловому масиві Троєщина впав уламок ракети (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на Київ: на житловому масиві Троєщина впав уламок ракети (фото)
Місцеві жителі виявили понівечений металевий фрагмент на одній із вулиць району
фото з відкритих джерел

У ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами»

Сьогодні вранці, після масованого комбінованого удару російських окупантів, на Троєщині, одному з житлових масивів Києва, було виявлено уламок ракети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі. 

Місцеві жителі виявили понівечений металевий фрагмент на одній із вулиць району. На фото можна побачити, що уламок впав у парковій зоні, поряд видно автопарковку.  

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

Підписуйтесь на телеграм-канал «Главком»

Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні окупанти цинічно вдарили російсько-іранськими «шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст. 

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.

Читайте також:

Теги: ракетна атака уламки ракет обстріл Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Забужко придумала метро «Шулявська». Як 35 років тому вперше декомунізували Київ
Забужко придумала метро «Шулявська». Як 35 років тому вперше декомунізували Київ Столиця
25 травня, 13:30
Дзюдоїст двічі брав участь на Олімпіадах: у 2012 та 2016 роках він посів 17-те місце
Зеленський призначив чемпіона світу з дзюдо очільником столичного Святошинського району
27 травня, 10:13
Компанія-перевізник оперативно відреагувала на скаргу клієнта та надіслала інший автомобіль для завершення поїздки
Не сподобався леопардовий манікюр. Таксист Uklon вигнав з авто пасажира – помічника нардепа
29 травня, 11:46
Чільний фасад дачі Тілль. Листопад 2021
У Пущі-Водиці знищено старовинний дерев’яний будинок (фото)
2 червня, 17:07
Серед постраждалих у Києві рятувальники, працівники підприємств критичної комунальної інфраструктури та звичайні кияни
У Києві кількість поранених через російську атаку зросла до 27
6 червня, 13:56
Могили видатних борців переноситимуть на Національне військове меморіальне кладовище
Україна перепоховає борців за незалежність у XX ст. на військовому кладовищі під Києвом
12 червня, 17:04
У Києві знову була оголошена повітряна тривога
У Києві знову була оголошена повітряна тривога
17 червня, 08:33
У Києві зруйновано цілий під’їзд: під завалами можуть бути люди (відео)
У Києві зруйновано цілий під’їзд: під завалами можуть бути люди (відео)
17 червня, 06:36
У ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ
Атака на Київ: пошукові роботи у Солом'янському районі завершено (оновлено)
18 червня, 19:32

Новини

У Києві ракета пошкодила спорткомплекс, навчальні корпуси та гуртожитки КПІ
У Києві ракета пошкодила спорткомплекс, навчальні корпуси та гуртожитки КПІ
Нічна атака на Київ: на житловому масиві Троєщина впав уламок ракети (фото)
Нічна атака на Київ: на житловому масиві Троєщина впав уламок ракети (фото)
Атака на Київ: кількість загиблих зросла (оновлено)
Атака на Київ: кількість загиблих зросла (оновлено)
Дивом вижив. Житель зруйнованого будинку у Києві розповів про свій порятунок (відео)
Дивом вижив. Житель зруйнованого будинку у Києві розповів про свій порятунок (відео)
Нічна атака на Київ: голова КМВА назвав мету російських окупантів
Нічна атака на Київ: голова КМВА назвав мету російських окупантів
Кличко показав наслідки удару росіян по пʼятиповерхівці у Шевченківському районі (відео)
Кличко показав наслідки удару росіян по пʼятиповерхівці у Шевченківському районі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 червня 2025
56K
Сирський заявив про план ліквідації всіх Оперативних тактичних угруповань ЗСУ
31K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
30K
«Гру ще не закінчено»: головний помічник верховного лідера Ірану зробив заяву
30K
Сухопутні війська розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Вчора, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua