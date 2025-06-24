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Обстріл Києва: який вигляд має пошкоджений вихід зі станції метро «Святошин» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Обстріл Києва: який вигляд має пошкоджений вихід зі станції метро «Святошин» (фото)
Святошинська РДА відзвітувала про завершення комплексного усунення наслідків нічного обстрілу 23 червня
фото: Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

Рух громадського транспорту відновлений у повному обсязі, всі маршрути працюють у штатному режимі

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація повідомила про завершення комплексного усунення наслідків обстрілу, що стався в ніч на 23 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Святошинську РДА

Територію розчищено від уламків та битого скла
Територію розчищено від уламків та битого скла
фото: Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Повідомляється, що пошкоджені зупинкові комплекси оперативно демонтували, а небезпечні конструкції, що знаходилися поруч, прибрали. Прилеглі території очистили від уламків та сміття.

Завершено комплексне усунення наслідків нічного обстрілу 23 червня
Завершено комплексне усунення наслідків нічного обстрілу 23 червня
фото: Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook
Відновила роботу навіть стихійна торгівля біля станції метро
Відновила роботу навіть стихійна торгівля біля станції метро
фото: Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

У райдержадміністрації подякували комунальникам за професійну роботу, завдяки якій вдалося відновити безпечний рух громадського транспорту і повернути звичний ритм життя.

Рух громадського транспорту відновлений у повному обсязі, всі маршрути працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

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Також у Києві горіла будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.

Теги: обстріл метро війна Київ

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