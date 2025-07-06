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Атака дронів на Київщину: фото наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Атака дронів на Київщину: фото наслідків
Триває ліквідація наслідків
фото: ДСНС

Чергова ворожа атака спричинила руйнації та пожежі в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади

У ніч проти 6 липня ворог завдав ударів дронами по Київській області. Внаслідок ворожих дій постраждала Вишгородщина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державний центр з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Чергова ворожа атака спричинила руйнації та пожежі в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади. Попередньо одна особа постраждала, надається медична допомога», – йдеться в повідомленні.

Атака дронів на Київщину: фото наслідків фото 1
Атака дронів на Київщину: фото наслідків фото 2

На місці працюють усі відповідні оперативні служби. Триває ліквідація наслідків. Для ліквідації задіяно 15 одиниць техніки 67 чоловік особового складу, волонтери Загону швидкого реагування Червоного хреста. Також задіяно важку інженерну техніку місцевих органів влади для розбирання завалів.

Атака дронів на Київщину: фото наслідків фото 3

Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські терористи атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони запускали із напрямків: Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське та Чауда.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 98 – збито вогневими засобами ураження, 19 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ. Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – на двох локаціях.

До слова, триває 1229-й день повномасштабної війни.

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Теги: дрон ракета війна окупанти Київщина

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