Ресторан-самобуд у Голосіївському парку піде під знесення: прокуратура відвоювала заповідну землю

Святошинська окружна прокуратура міста Києва звернулась з позовом до суду щодо звільнення цієї ділянки від самочинної забудови ще у 2023 році

Прокуратура через суд зобов’язала підприємця знести ресторан, самовільно збудований на ділянці Національного природного парку «Голосіївський», рішення вже набрало законної сили. про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Святошинського районного суду м. Києва від 2024 року, яким у повному обсязі задоволено позов Святошинської окружної прокуратури м. Києва та зобов’язано приватне товариство повернути столиці земельну ділянку природно-заповідного фонду у Святошинському районі м. Києва, де збудували заклад харчування.

«Прокурорами у суді доведено, що ресторан на земельній ділянці природно-заповідного фонду на території Святошинського лісництва, яку включено до складу Національного природного парку «Голосіївський», підприємець збудував самовільно – без належних правових підстав та у порушення вимог земельного законодавства. Жодних рішень про надання у користування цієї ділянки Київрада не ухвалювала», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Святошинська окружна прокуратура міста Києва звернулась з позовом до суду щодо звільнення цієї ділянки від самочинної забудови ще у 2023 році. За результатами судового розгляду рішенням районного суду у 2024 році позов прокуратури задоволено у повному обсязі.

Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Святошинського районного суду м. Києва, яке набрало законної сили та підлягає виконанню.

Також повідомлялося, що киянина судитимуть за незаконне будівництво масштабного ресторанного комплексу на самовільно зайнятій ділянці в прибережній захисній смузі Дніпра. За даними прокуратури, підозрюваний не лише звів об'єкт без дозволів, а й намагався легалізувати його через підроблені документи та судові махінації.