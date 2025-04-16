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Росія вже декілька годин атакує Херсон: є поранені та загиблий

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росія вже декілька годин атакує Херсон: є поранені та загиблий
Відомо про двох поранених: жінку 70 років та чоловіка 61 року, та одного загиблого
фото ілюстративне: телеграм / Прокудін Олександр - Офіційна сторінка

Під обстріл потрапив голова міської військової адміністрації Мрочко

Російська армія з самого ранку атакує Херсон різними типами озброєння. О 6:36 голова ОВА Прокудін повідомив про ракетну небезпеку з авіації. Близько 7:20 ворог почав стріляти з артилерії по Таврійському району.

Після цього росіяни запустили дрон у районі Бериславського шосе та над залізничним вокзалом, де під атаку потрапив і голова міської військової адміністрації Мрочко.

«Після влучання КАБів у Центральному районі Херсона потрапив під обстріл російських терористів. Врятувала наша херсонська земля. армія рф не дає поки повноцінно розпочати ліквідацію наслідків цього обстрілу», – сказав він.

Близько 8 ранку Росія знову стала бити по Таврійському району. Станом на 8:20 атака тривала.

Відомо про двох поранених: жінку 70 років та чоловіка 61 року. Обидва постраждали внаслідок обстрілів Центрального району. Жінка госпіталізована. 

О 8:50 стало відомо, що росіяни вбили херсонця у Центральному районі близько 6.30.

«Травми, несумісні з життям, отримав невідомий чоловік середнього віку. Спеціалісти зараз встановлюють його особу. У момент ворожого удару він був на вулиці», – заявив голова міської військової адміністрації Мрочко.

Нагадаємо, 27 березня, російські окупанти завдали удар по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі. У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон – Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години. 

За попередньою інформацією, у будівлі вокзалу вибиті шибки, є пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.

Раніше вранці росіяни атакували з безпілотника жінку 82 років. Вона зазнала поранення, несумісного з життям.

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Теги: обстріл Херсон

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