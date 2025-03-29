На Курщині ЗСУ ліквідували титулованого бурятського борця

У жовтні 2023 року Бальжинімаєв підписав контракт з Міноборони РФ і вирушив на війну проти України

Окупант Бальжинімаєв був багаторазовим призером першостей Читинської області та республіки Бурятія

Сили оборони ліквідували окупанта та борця вільного стилю Юрія Бальжинімаєва. Про це повідомляє «Главком».

Юрій Бальжинімаєв народився 14 грудня 1975 року. Навчаючись у школі, почав займатися вільною боротьбою. Продовжив заняття спортом і будучи студентом.

Окупант Бальжинімаєв здобув розряд «кандидат у майстри спорту з вільної боротьби». Був неодноразовим чемпіоном та призером районних, окружних, крайових змагань.

Був неодноразовим учасником і призером першостей Сибіру та Далекого Сходу, багаторазовим призер першостей Читинської області та республіки Бурятія.

У жовтні 2023 року Бальжинімаєв підписав контракт з Міноборони РФ і вирушив на війну проти України. Окупант служив командиром 5 взводу 1 штурмової роти.

21 лютого 2025 року сили оборони ліквідували окупанта на території Курській області.

Нагадаємо, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.

«Брат на сполох бив, колеги намагалися допомогти, але в результаті він наробив купу боргів і чомусь побачив лише один вихід – в окопи. Спочатку його рятував спорт, але у мирному житті місця йому не знайшлося», – розповів один з близьких Работницького.

31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня. Російські ресурси зазначають, що він «вирішив піти добровольцем і стати до лав СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком»), захищаючи свою Батьківщину».

3 вересня 2021 року Олександр Работницький фінішував другим на токійській Паралімпіаді у бігу на 1500 метрів у категорії Т20.