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Вп'яте за тиждень росіяни обстріляли Харків: наслідки нічної атаки 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Вп'яте за тиждень росіяни обстріляли Харків: наслідки нічної атаки 
Наслідки ворожого удару в ніч на 2 квітня
фото: Олег Синєгубов

Обійшлося без травмованих

Увечері 2 квітня російські війська завдали ударів по місту Харків. Росіяни били по місту БпЛА «Гєрань-2». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко зазначив, що ворог розпочав атаку із застосуванням групи БпЛА «Гєрань-2» з 21:45 2 квітня та завдав близько 14 ударів по Київському району міста.

Це вже п'ятий масований обстріл міста Харків за цей тиждень.

«Влучання були здебільшого по промисловій зоні. Також зафіксовані два влучання біля приватної житлової забудови – там пошкоджено фасади будинків, вибиті шибки та вікна. Ще є влучання по відкритій місцевості і біля одного зі складів в центральній частині міста», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що є пошкодження місць громадського користування – стовпів та світлофорів. Обійшлося без травмованих.

Раніше ми писали, що через російську атаку в селі Черкаська Лозова, що на Харківщині спалахнула пожежа внаслідок обстрілу ворожим безпілотником.

Нагадаємо, у ніч на 2 квітня росіяни масовано обстріляли Харків ударними дронами. Зафіксовано від 13 до 15 влучань в Холодногірському районі міста. Більшість влучань у промисловій зоні.

Є інформація про вісім травмованих осіб: це чотири жінки від 40 до 51 року, чоловік 53 років, дівчинка 16 років, немовля дев'яти місяців та хлопчик семи років. Всі вони отримали гостру реакцію на стрес.

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Теги: росіяни ворог обстріл пожежа Харків

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