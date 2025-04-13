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ЗСУ пообіцяли «жорстку відповідь» на російський удар по Сумах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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ЗСУ пообіцяли «жорстку відповідь» на російський удар по Сумах
Військові пообіцяли помститися за невинно вбитих сумчан
фото: 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада/Facebook

Станом на вечір 13 квітня відомо про 34 загиблі людини від російського обстрілу Сум, двоє з яких – діти

Генеральний штаб ЗСУ засудив російський обстріл міста Суми у Вербну неділю і пообіцяв росіянам «жорстку відповідь» на це. Як інформує «Главком», про це йдеться в повідомленні Генштабу.

Удар там назвали «черговим злочином проти людяності», яким Росія показує, що не прагне миру, а хоче залякати українців. У Генштабі вважають, що до таких дій росіяни вдаються, «не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою».

«Але Росія отримає лише нашу лють і невідворотну відплату. Наша відповідь буде жорсткою. Ми знищуватимемо окупантів, їхні військові об’єкти, озброєння та техніку – всюди, де б вони не були», – додали в Генштабі.

Станом на вечір 13 квітня відомо про 34 загиблі людини від російського обстрілу Сум, двоє з яких – діти. Ще 117 людей зазнали поранень.

Серед загиблих була Олена Когут – викладачка Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського, солістка-інструменталістка, концертмейстерка Сумської обласної філармонії й артистка оркестру Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна.

Крім того, рятувальники, котрі розбирають завали у Сумах після ракетної атаки, показали фото синьо-жовтого прапора, який вцілів у одному зі знищених будинків. 

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Теги: росія обстріл військові Суми

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