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Мер Харкова розповів про нову тактику ударів росіян по місту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Мер Харкова розповів про нову тактику ударів росіян по місту
Рятувальники ліквідували наслідки атаки РФ по Харкову
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Обстріли Харкова та області збільшуються

Російська Федерація вдається до нової тактики під час обстрілів Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

За словами Терехова, сьогоднішня ніч для Харкова пройшла більш-менш спокійно та відрізнялась від попередніх, коли по місту було завдано 20 ударів дронами.

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Як зазначив міський голова, російські війська використовують нову тактику: за дуже короткий час бʼють безпілотниками по одному місцю

«Хочу сказати, так, це нова тактика, коли ворог діє таким чином, що за дуже короткий час дуже багато БпЛА влучає в одне місце в один район міста Харкова. І свідками цього ми були напередодні, коли 17 БпЛА протягом години влучали в одну територію міста Харків», – каже він.

Нагадаємо, увечері 8 квітня росіяни завдали масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова. Окупанти влучили у цивільні підприємства, складські та виробничі будівлі та СТО.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Російська Федерація розпочала новий етап широкомасштабного наступу, посиливши тиск на Сумську та Харківську області.

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Теги: Ігор Терехов Харків окупанти

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