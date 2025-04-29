Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: загинула дитина, є поранені

Під ворожим вогнем опинився Самарівський район – окупанти поцілили у житловий будинок

Місцеві мешканці самостійно витягли одну дитину, проте дівчинка 2012 року народження померла дорогою до лікарні

У ніч проти 29 квітня російські війська атакували Дніпропетровську область удраними дронами. Унаслідок обстрілу загинула дитина. Як передає «Главком», про це повідомили ДСНС України та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ворожим вогнем опинився Самарівський район – окупанти поцілили у житловий будинок. Через обстріл загинула дитина – це була 12-річна дівчинка.

Ще одну дівчинку 2019 року народження врятували рятувальники та передали медикам. Постраждали також їхні батьки, але від госпіталізації відмовилися.

У Синельниківському районі внаслідок удару по підприємству сталася пожежа. Попередньо, загиблих та постраждалих немає. До ліквідації наслідків залучено 27 рятувальників та сім одиниць техніки.

Нагадаємо, 24 квітня вночі росіяни атакували Київ балістичними ракетами та дронами. Руйнування були зафіксовані у п'яти районах столиці. Найбільші – у Святошинському районі. Ввечері рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла чотирьох загиблих людей, зокрема 17-річного підлітка Данила Худі.

О 7 годині ранку, 25 квітня, у Святошинському районі завершили пошукові-рятувальні роботи на місці російської ракетної атаки по житловому будинку. Почали розбирати аварійні конструкції. В пам'ять про жертв удару люди приносили квіти та іграшки. Станом на 25 квітня було відомо, що внаслідок масованої російської атаки загинуло 12 людей, травмовано – 87.

28 квітня, у Києві помер ще один чоловік, який постраждав внаслідок комбінованої російської атаки 24 квітня.

25 квітня у Києві був оголошений день жалоби за жертвами масованої атаки Росії на столицю.

Внаслідок атаки РФ 24 квітня у Києві пошкоджені 106 будівель, із них – 84 житлові будинки. За попередньою інформацією, вісім житлових будинків значно пошкоджені, один – знищений повністю.