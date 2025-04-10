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США тримають у таємниці найпотужнішу зброю у світі – Трамп

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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США тримають у таємниці найпотужнішу зброю у світі – Трамп
Трамп знову заговорив про нову зброю США
фото із відкритих джерел

Заяви Трампа про «найпотужнішу у світі зброю» прозвучали в контексті торгової війни, головним суперником Америки в якій став Китай

США мають найпотужнішу у світі зброю, про яку ніхто не знає, заявив американський президент Дональд Трамп під час бесіди з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому, трансляцію вів Forbes Breaking News на YouTube, пише «Главком».

Американський президент зауважив, що США мають зброю, потужність якої перевершує будь-які системи озброєння у всіх країнах. При цьому він додав, що люди навіть не можуть уявити собі потужність такої зброї.

«І ми дуже сильні. Ця країна дуже могутня. Дозвольте мені сказати вам, що це набагато потужніше, ніж люди розуміють. У нас є зброя, про яку ніхто й гадки не має. Це найпотужніша зброя у світі. Потужніше, ніж будь-хто. Навіть близько», – сказав президент Сполучених Штатів.

Так Трамп відповів на питання про побоювання щодо можливої ​​ескалації через підвищення мит на товари з Китаю. За словами президента, він не турбується і не чекає на ескалацію.

Аналогічну заяву американський президент зробив у вересні 2020 року. Тоді Трамп заявив, що США мають озброєння, про які ніхто не знає, і зазначив, що було б краще, якби зброя «так і залишилася» в таємниці.

Раніше США запровадили масштабні мита на товари з близько 180 країн та територій. Світові ринки відреагували різко негативно на це рішення.

На тлі стурбованості рішенням Трампа понад 75 країн США на 90 днів взяли паузу на введення масштабних мит проти торгових партнерів для цих країн. На цей термін діятиме мито 10%. При цьому Трамп підвищив мита лише для Китаю – до 125%. Це пов'язано з підвищенням КНР тарифів на американські товари в сумі до 84%.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність до зустрічі з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. «Звичайно, я б з ним зустрівся. Він мій друг, він мені подобається»,– сказав Трамп, відповідаючи на запитання про можливість переговорів із китайським лідером.

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Теги: зброя Дональд Трамп президент озброєння Сі Цзіньпін

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