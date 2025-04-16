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Лінія фронту станом на 16 квітня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 16 квітня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 16 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

За сьогодні окупанти 29 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів на Покровському напрямку

За сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 77 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 128 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад тисячу дронів-камікадзе та здійснили понад 4700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

16 квітня станом на 22:00 відбулося 92 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському напрямку. З початку доби українські воїни відбили 10 штурмових дій окупантів на Курщині.

На Харківському напрямку

Противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Западного.

Лінія фронту станом на 16 квітня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах Петропавлівки, Нової Кругляківки, Богуславки та Загризового. Українські захисники зупинили всі п’ять ворожих атак.

Лінія фронту станом на 16 квітня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Надія, Новосергіївка, Греківка, Новомихайлівка, Нове та в бік Ольгівки й Зеленої Долини. Три боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 16 квітня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Дев’ять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватися в районах Григорівки, Івано-Дар’ївки, Виїмки та Верхньокам’янського.

Лінія фронту станом на 16 квітня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районах Часового Яру, Курдюмівки та Ступочок.

Лінія фронту станом на 16 квітня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Вісім разів росіяни йшли вперед на позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька та Леонідівки.

Лінія фронту станом на 16 квітня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби окупанти 29 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Противник атакував у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Успенівка, Новоолександрівка, Преображенка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка та в бік Старої Миколаївки й Сергіївки.

Авіаударів зазнали населені пункти Покровськ, Довга Балка, Зоря, Нова Полтавка, Малинівка, Калинівка, Шевченко Перше та Гродівка.

Лінія фронту станом на 16 квітня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Розливу, Багатиря та Привільного.

Два боєзіткнення не вщухають до цього часу. Ворожа авіація завдала ударів по районах населених пунктів Зелене Поле, Комишуваха, Новодарівка та Вербове.

Лінія фронту станом на 16 квітня. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільскому напрямку

Противник завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Гуляйполю та Залізничному.

Лінія фронту станом на 16 квітня. Зведення Генштабу фото 9

На Курському напрямку

З початку доби українські воїни відбили 10 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши 32 керовані бомби, також здійснив 308 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 16 квітня. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1148-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти авіація Генштаб ворог росіяни Покровськ

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