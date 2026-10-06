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Нічна пожежа у Голосіївському районі: палав триповерховий будинок, є постраждалий (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна пожежа у Голосіївському районі: палав триповерховий будинок, є постраждалий (фото)
На території приватної садиби спалахнув триповерховий житловий будинок
фото: ДСНС Києва/Facebook

Під час розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили потерпілого

У ніч проти 6 жовтня у Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа на території приватної садиби. Внаслідок події постраждала одна людина. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, інформує «Главком».

Повідомлення про займання на вулиці Академіка Кащенка надійшло до служби порятунку о 03:59. На території приватної садиби спалахнув триповерховий житловий будинок. На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів полум'я вже встигло перекинутися на розташовану поруч одноповерхову господарчу споруду.

Полум'я вже встигло перекинутися на розташовану поруч одноповерхову господарчу споруду
Полум'я вже встигло перекинутися на розташовану поруч одноповерхову господарчу споруду
фото: ДСНС Києва

Під час розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили потерпілого. Чоловіка негайно передали бригаді екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Нічна пожежа у Голосіївському районі: палав триповерховий будинок, є постраждалий (фото) фото 1
фото: ДСНС Києва

О 07:04 пожежу вдалося повністю ліквідувати на загальній площі 350 кв. м. До гасіння залучалися 25 чоловік особового складу ДСНС та п'ять одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Наслідки пожежі
Наслідки пожежі
фото: ДСНС Києва/Facebook
Окремі приміщення будівлі вигоріли вщент
Окремі приміщення будівлі вигоріли вщент
фото: ДСНС Києва/Facebook
Нічна пожежа у Голосіївському районі: палав триповерховий будинок, є постраждалий (фото) фото 2
фото: ДСНС Києва

Причину виникнення займання та всі обставини надзвичайної події з'ясовуватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Оболонському районі Києва внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорівся дах навчального закладу. За даними міської військової адміністрації, відповідні служби прямують на місце події. Інформації про постраждалих, а також масштаби пошкоджень навчального закладу наразі не оприлюднено.

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Теги: пожежа Київ ДСНС

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