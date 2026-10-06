Нічна пожежа у Голосіївському районі: палав триповерховий будинок, є постраждалий (фото)

Під час розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили потерпілого

У ніч проти 6 жовтня у Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа на території приватної садиби. Внаслідок події постраждала одна людина. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, інформує «Главком».

Повідомлення про займання на вулиці Академіка Кащенка надійшло до служби порятунку о 03:59. На території приватної садиби спалахнув триповерховий житловий будинок. На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів полум'я вже встигло перекинутися на розташовану поруч одноповерхову господарчу споруду.

Полум'я вже встигло перекинутися на розташовану поруч одноповерхову господарчу споруду фото: ДСНС Києва

Під час розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили потерпілого. Чоловіка негайно передали бригаді екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

фото: ДСНС Києва

О 07:04 пожежу вдалося повністю ліквідувати на загальній площі 350 кв. м. До гасіння залучалися 25 чоловік особового складу ДСНС та п'ять одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Наслідки пожежі фото: ДСНС Києва/Facebook

Окремі приміщення будівлі вигоріли вщент фото: ДСНС Києва/Facebook

фото: ДСНС Києва

Причину виникнення займання та всі обставини надзвичайної події з'ясовуватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Оболонському районі Києва внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорівся дах навчального закладу. За даними міської військової адміністрації, відповідні служби прямують на місце події. Інформації про постраждалих, а також масштаби пошкоджень навчального закладу наразі не оприлюднено.