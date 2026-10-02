Рада оборони Києва терміново збереться через ситуацію з мостами після атак РФ

Удар росіян по мосту у Києві 1 жовтня 2026 року

Наразі фахівці оцінюють наслідки ворожих ударів по інфраструктурі столиці

У п'ятницю, 2 жовтня, по обіді у столиці відбудеться екстрене засідання Ради оборони Києва. Посадовці та фахівці обговорять нові безпекові виклики та прийматимуть рішення щодо організації руху транспорту через Дніпро на найближчий тиждень. Про це в ефірі телеканалу «Ми-Україна» повідомила речниця Київської міської військової адміністрації (КМВА) Катерина Поп, інформує «Главком».

За словами речниці КМВА, фахівці наразі оцінюють наслідки ворожих ударів по інфраструктурі столиці.

«Після кількох влучань у Південний міст пошкоджена мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне полотно метрополітену», – зазначила Катерина Поп.

Саме на основі результатів експертної оцінки руйнувань Рада оборони Києва ухвалюватиме подальші рішення щодо роботи переправ.

Пошкодження на одному з мостів після обстрілу російськими терористами фото: ДСНС Києва

Водночас у КМВА уточнили, що міст Патона наразі відкритий для проїзду в обох напрямках, однак із певними обмеженнями щодо заїзду. Заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського. З інших заїздів транспорт до моста не допускають.

Раніше повідомлялося, що Південний міст повністю закритий для руху транспорту в обох напрямках. На мосту Метро рух із лівого на правий берег обмежили однією смугою.

Зранку 2 жовтня у Києві виникли серйозні проблеми з рухом між лівим і правим берегами. Зокрема, на мосту Патона повністю перекритий рух із правого на лівий берег – через це утворився величезний затор, зокрема на Печерську. Також великі затори спостерігаються на Дніпровській набережній у напрямку правого берега та на Осокорках. На зупинках у напрямку правого берега – десятки людей. Зокрема, на одній із зупинок очікують громадський транспорт щонайменше 50 пасажирів.