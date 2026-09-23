Головна Київ Новини
search button user button menu button

Таємниці «Кинь-Ґрусті»: чим цікавий парк, який пропонує перейменувати Київрада

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Таємниці «Кинь-Ґрусті»: чим цікавий парк, який пропонує перейменувати Київрада
Парк «Кинь-Грусть» у Києві
фото: Вандрівка

Парк «Кинь-Ґрусть» має статус пам’ятки садово-паркового мистецтва

У застосунку «Київ Цифровий» триває опитування щодо перейменування історичної місцевості «Кинь-Ґрусть» на парк «Кульженківський». «Главком» нагадує історію та особливості цієї зеленої зони на Оболоні, якій пропонують дати нове ім’я.

У застосунку «Київ Цифровий» триває опитування щодо зміни назви парку «Кинь-Ґрусть»
У застосунку «Київ Цифровий» триває опитування щодо зміни назви парку «Кинь-Ґрусть»
скриншот

Легенда про походження назви

Історична місцевість «Кинь-Ґрусть» охоплює сучасну площу Тараса Шевченка та прилеглі вулиці – Навашина, Полярну, Пуща-Водицьку, Сошенка та інші. За даними історичних джерел, походження цієї назви пов’язують із легендою про перебування в Києві російської імператриці Катерини ІІ. Під час поїздки 1787 року вона нібито сказала князю Потьомкіну: «Кинь грусть!».

«Кинь-Ґрусть» на мапі Києва
«Кинь-Ґрусть» на мапі Києва
скриншот мапи

Згодом це була дачна місцевість, яка належала полковнику М. Бегичеву, з 1838 року – П. та М. Лукашевичам, а наприкінці XIX століття її придбав відомий київський видавець та меценат Степан Кульженко, через що територія отримала іншу назву – «Дача Кульженка». Також у джерелах трапляються назви «Лісове урочище Крістерів» та «Крістерова Гірка».

Як зазначає київський краєзнавець Кирило Степанець, сам термін «Кинь-Ґрусть» ввели в середині XIX століття з рекламною метою для приваблення відпочивальників, адже це була курортна дачна зона. 

Що відомо про парк «Кинь-Ґрусть» 

Парк «Кинь-Ґрусть» був заснований у 1972 році та має загальну площу 7.19 га. У XIX столітті на території сучасного парку були розташовані дачні маєтки. Початкова площа парку була приблизно 14 га, але через будівництво Інституту геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України й кінцевої зупинки тролейбусів №6, №18, №32, вона була суттєво зменшена.

Парк «Кинь-Ґрусть» був заснований у 1972 році
Парк «Кинь-Ґрусть» був заснований у 1972 році
фото: Вандрівка

Парк маленький і проходиться доволі швидко. Там є вимощені доріжки, лавки, дитячий майданчик, маленький спортивний майданчик з воротами та баскетбольними кільцями, бювет і ставок. Майже весь ландшафт пологий з незначними перепадами висоти, окрім одного пагорба з доволі крутим підйомом.

Вершина пагорбу у парку «Кинь-Ґрусть»
Вершина пагорбу у парку «Кинь-Ґрусть»
фото: Вандрівка
Вид з пагорбу в парку «Кинь-Ґрусть»
Вид з пагорбу в парку «Кинь-Ґрусть»
фото: Вандрівка

Згідно з рішенням виконавчого комітету Київської міськради народних депутатів від 20.03.1972 №363 парк «Кинь-Ґрусть» має статус пам’ятки садово-паркового мистецтва.

Ставок в парку «Кинь-Ґрусть»
Ставок в парку «Кинь-Ґрусть»
фото: Вандрівка

Раніше на території парку був ліс, залишки якого збереглися до наших днів. Особливої уваги заслуговують одинадцять вікових дубів, віком понад 400 років. 27.11.2009 рішенням Київради №713/2782 всі вони отримали статус пам’ятки природи місцевого значення «Дуби 6-го листопада».

Пам’ятка природи місцевого значення «Дуби 6-го листопада»
Пам’ятка природи місцевого значення «Дуби 6-го листопада»
фото: Вандрівка

Реакція киян на пропозицію зміни назви парку

Ініціатива перейменування викликала дискусію серед киян. Зокрема, у спільноті «Життя Оболонь Київ» зауважили, що назва «Дача Кульженка» не є поширеною серед сучасних мешканців: «Відверто, жодного разу не чули, щоб хтось називав ту місцевість дачею Кульженка».

У соцмережах думки користувачів щодо зміни назви розділилися: від підтримки відмови від російського топонімічного спадку до пропозицій українських відповідників та скепсису щодо збереження самого парку.

Як взяти участь у голосуванні

Долучитися до опитування можна у застосунку «Київ Цифровий»:

  • У розділі «Міські сервіси» оберіть «Опитування»;
  • Знайдіть пропозицію щодо перейменування парку «Кинь-Ґрусть» на парк «Кульженківський»;
  • Віддайте свій голос.

Опитування триватиме до 30 вересня.

Нагадаємо, у застосунку «Київ Цифровий» також проходить голосування щодо перейменування провулка Рильського у Шевченківському районі на честь Патріарха Філарета (Михайла Денисенка). «Главком» нагадує історію та особливості вулиці в центрі столиці, якій пропонують дати нове ім’я.

Читайте також:

Теги: Київ історія Тарас Шевченко меценат парк дерусифікація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Україна квітуча» Івана Марчука повернулася в Україну
Знакова картина Івана Марчука, яка понад 30 років була в Нью-Йорку, повернулася до Києва
24 серпня, 08:48
Склад «Нової пошти», де зберігали книжки деякі видавництва
Удар по книжковій галузі: які видавництва постраждали через атаку РФ
28 серпня, 16:11
Росія атакувала Україну, Зеленський заслухав доповідь ГУР. Головне за 28 серпня 2026
Росія атакувала Україну, Зеленський заслухав доповідь ГУР. Головне за 28 серпня 2026
28 серпня, 21:26
Наслідки ворожого обстрілу у Борисполі
Атака на Київщину: кількість загиблих у Борисполі зросла до чотирьох
1 вересня, 08:45
Веселка над Києвом
Над Києвом після дощу з'явилася подвійна веселка
3 вересня, 19:00
Наслідки ворожого удару по АЗС у Києві 11 вересня 2026 року
Удар по АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки ворожої атаки (фото, відео)
11 вересня, 12:01
Віннікова є проректором з наукової роботи та міжнародної діяльності в університеті ім. Бориса Грінченка
Проректорку столичного університету спіймано на подвійному плагіаті у наукових роботах
18 вересня, 15:55
Шлапак є депутаткою Київської міської ради п’яти скликань (V-IX скликань)
Депутатка Київради виявилась науковою плагіаторкою. Ініціатива «Дисергейт» оприлюднила подробиці
17 вересня, 08:00
Ремонтні роботи триватимуть на ділянці від вулиці Гаванської до зʼїзду з Подільського мосту
Рух вулицею Набережно-Рибальською частково обмежено до 31 жовтня (схема)
18 вересня, 08:40

Новини

Чергова атака на Київ: у Голосіївському районі пошкоджено офісне приміщення
Чергова атака на Київ: у Голосіївському районі пошкоджено офісне приміщення
Атака дронів на Київ: кількість постраждалих зросла до трьох осіб
Атака дронів на Київ: кількість постраждалих зросла до трьох осіб
Повітряна тривога у Києві тривала 6 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 6 хвилин
Шостий удар за останні тижні: росіяни знову атакували АЗС Ukrnafta у Києві
Шостий удар за останні тижні: росіяни знову атакували АЗС Ukrnafta у Києві
Таємниці «Кинь-Ґрусті»: чим цікавий парк, який пропонує перейменувати Київрада
Таємниці «Кинь-Ґрусті»: чим цікавий парк, який пропонує перейменувати Київрада
Російські терористи вдарили по АЗС у Дарницькому районі, є поранений
Російські терористи вдарили по АЗС у Дарницькому районі, є поранений

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
204K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
148K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua