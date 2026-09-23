Таємниці «Кинь-Ґрусті»: чим цікавий парк, який пропонує перейменувати Київрада

Парк «Кинь-Ґрусть» має статус пам’ятки садово-паркового мистецтва

У застосунку «Київ Цифровий» триває опитування щодо перейменування історичної місцевості «Кинь-Ґрусть» на парк «Кульженківський». «Главком» нагадує історію та особливості цієї зеленої зони на Оболоні, якій пропонують дати нове ім’я.

У застосунку «Київ Цифровий» триває опитування щодо зміни назви парку «Кинь-Ґрусть» скриншот

Легенда про походження назви

Історична місцевість «Кинь-Ґрусть» охоплює сучасну площу Тараса Шевченка та прилеглі вулиці – Навашина, Полярну, Пуща-Водицьку, Сошенка та інші. За даними історичних джерел, походження цієї назви пов’язують із легендою про перебування в Києві російської імператриці Катерини ІІ. Під час поїздки 1787 року вона нібито сказала князю Потьомкіну: «Кинь грусть!».

«Кинь-Ґрусть» на мапі Києва скриншот мапи

Згодом це була дачна місцевість, яка належала полковнику М. Бегичеву, з 1838 року – П. та М. Лукашевичам, а наприкінці XIX століття її придбав відомий київський видавець та меценат Степан Кульженко, через що територія отримала іншу назву – «Дача Кульженка». Також у джерелах трапляються назви «Лісове урочище Крістерів» та «Крістерова Гірка».

Як зазначає київський краєзнавець Кирило Степанець, сам термін «Кинь-Ґрусть» ввели в середині XIX століття з рекламною метою для приваблення відпочивальників, адже це була курортна дачна зона.

Що відомо про парк «Кинь-Ґрусть»

Парк «Кинь-Ґрусть» був заснований у 1972 році та має загальну площу 7.19 га. У XIX столітті на території сучасного парку були розташовані дачні маєтки. Початкова площа парку була приблизно 14 га, але через будівництво Інституту геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України й кінцевої зупинки тролейбусів №6, №18, №32, вона була суттєво зменшена.

Парк «Кинь-Ґрусть» був заснований у 1972 році фото: Вандрівка

Парк маленький і проходиться доволі швидко. Там є вимощені доріжки, лавки, дитячий майданчик, маленький спортивний майданчик з воротами та баскетбольними кільцями, бювет і ставок. Майже весь ландшафт пологий з незначними перепадами висоти, окрім одного пагорба з доволі крутим підйомом.

Вершина пагорбу у парку «Кинь-Ґрусть» фото: Вандрівка

Вид з пагорбу в парку «Кинь-Ґрусть» фото: Вандрівка

Згідно з рішенням виконавчого комітету Київської міськради народних депутатів від 20.03.1972 №363 парк «Кинь-Ґрусть» має статус пам’ятки садово-паркового мистецтва.

Ставок в парку «Кинь-Ґрусть» фото: Вандрівка

Раніше на території парку був ліс, залишки якого збереглися до наших днів. Особливої уваги заслуговують одинадцять вікових дубів, віком понад 400 років. 27.11.2009 рішенням Київради №713/2782 всі вони отримали статус пам’ятки природи місцевого значення «Дуби 6-го листопада».

Пам’ятка природи місцевого значення «Дуби 6-го листопада» фото: Вандрівка

Реакція киян на пропозицію зміни назви парку

Ініціатива перейменування викликала дискусію серед киян. Зокрема, у спільноті «Життя Оболонь Київ» зауважили, що назва «Дача Кульженка» не є поширеною серед сучасних мешканців: «Відверто, жодного разу не чули, щоб хтось називав ту місцевість дачею Кульженка».

У соцмережах думки користувачів щодо зміни назви розділилися: від підтримки відмови від російського топонімічного спадку до пропозицій українських відповідників та скепсису щодо збереження самого парку.

Як взяти участь у голосуванні

Долучитися до опитування можна у застосунку «Київ Цифровий»:

У розділі «Міські сервіси» оберіть «Опитування»;

Знайдіть пропозицію щодо перейменування парку «Кинь-Ґрусть» на парк «Кульженківський»;

Віддайте свій голос.

Опитування триватиме до 30 вересня.

Нагадаємо, у застосунку «Київ Цифровий» також проходить голосування щодо перейменування провулка Рильського у Шевченківському районі на честь Патріарха Філарета (Михайла Денисенка). «Главком» нагадує історію та особливості вулиці в центрі столиці, якій пропонують дати нове ім’я.