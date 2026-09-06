До розмови Зеленського з посланцями Трампа долучилася «європейська трійка»

До нового раунду переговорів після приїзду американських представників із Москви приєдналися Велика Британія, Франція та Німеччина

До переговорів президента України Володимира Зеленського з представниками президента США Дональда Трампа долучилися країни E3 – Велика Британія, Франція та Німеччина. Розширений раунд розмови відбувся після початку переговорів української сторони зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Наступний раунд розмови – разом із США та країнами E3: Великою Британією, Францією та Німеччиною», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, 6 вересня близько 14:15 Зеленський розпочав переговори зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Зустріч відбулася у Києві.

На початку зустрічі глава держави опублікував відео з американськими представниками. «Почали перемовини», – йшлося у повідомленні президента.

Перед переговорами Зеленський заявив, що українська сторона підготувала власні пропозиції щодо завершення війни та готова до розмови з представниками Трампа.

«Україна завжди є і буде конструктивною. Ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. Достойний характер повоєнного миру потрібен. Наші пропозиції підготовлені», – наголосив президент.

Віткофф і Кушнер прибули до України 6 вересня. Це їхній перший візит до країни. Перед цим американські представники відвідали Москву, де провели близько трьох годин на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним.

Українська сторона готувалася зустріти американських представників в аеропорту. Однак, за словами Зеленського, через російські удари Віткофф і Кушнер не змогли скористатися літаком та прибули до України потягом.