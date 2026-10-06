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Понад 12 турелей стали на захист Києва: як працює нова система ППО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Понад 12 турелей стали на захист Києва: як працює нова система ППО
Установки здатні самостійно виявляти та супроводжувати ціль завдяки машинному зору й технологіям штучного інтелекту
фото: United24 Media

Автоматичні турелі вже стали на бойове чергування у столиці та встигли знищити реактивні безпілотники, які значно швидші за звичайні шахеди

У Києві вже працюють понад 12 автоматичних турелей Sky Sentinel, призначених для захисту від російських повітряних цілей. Українські системи стали на бойове чергування та мають підтверджені випадки знищення реактивних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на United24 Media.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що встановлені у столиці автоматичні турелі 50-го калібру є саме системами Sky Sentinel. За його словами, вони вже показали результати в реальних бойових умовах.

Зокрема, підтверджено випадки знищення реактивних безпілотників. Раніше Ігнат розповідав про збиття за допомогою автоматичних турелей російських дронів «Герань-5».

Sky Sentinel задумана як відносно недорогий останній рубіж протиповітряної оборони. Турелі призначені для захисту критичної інфраструктури, мостів, військових позицій та інших важливих об'єктів.

Як працює Sky Sentinel

Sky Sentinel розробили українські інженери, однак назву компанії-виробника не розголошують. Усе програмне забезпечення системи написане в Україні. Механічну частину також проєктували та випробовували українські фахівці на полігонах і в реальних бойових умовах.

Водночас оптика та далекоміри мають іноземне походження через відсутність відповідних українських аналогів. Турель працює автономно. Після розгортання на бойовій позиції її підключають до даних радара. Далі система виявляє повітряну ціль, захоплює її, супроводжує траєкторію, розраховує параметри пострілу та відкриває вогонь.

За словами розробників, система здатна відрізнити птаха від шахеда, а під час розрахунків враховує швидкість цілі та опір вітру. Оптика стежить за безпілотником, а програмне забезпечення визначає необхідне упередження. Турель стріляє не безпосередньо в дрон, а в точку, де той має опинитися.

Sky Sentinel має сектор обстрілу 360 градусів та поєднує важкий кулемет з автоматизованим модулем керування вогнем. Для ураження цілей використовуються звичайні кулеметні набої, а не дорогі керовані ракети.

Система здатна працювати по повітряних цілях, які рухаються зі швидкістю до 800 км/год. Серед них – шахеди, розвідувальні безпілотники, дрони-камікадзе, а в межах ефективної дальності – крилаті ракети.

Під час польових випробувань Sky Sentinel уражала цілі, які були приблизно вп'ятеро меншими за шахеди. Максимальну дальність роботи комплексу не розголошують. Ще у травні 2025 року один із прототипів Sky Sentinel під час застосування на фронті збив чотири російські шахеди.

Скільки коштує захист

Одна установка Sky Sentinel коштує близько $150 тис. За оцінками розробників, для захисту одного міста необхідно від 10 до 30 таких турелей.

Одним із головних інженерних викликів під час створення системи став механічний люфт. Навіть зміщення механізму на один міліметр здатне спричинити похибку у кілька десятків метрів на великій дальності.

При цьому турель повинна обертатися на 360 градусів, піднімати й опускати важкий кулемет та компенсувати його віддачу. Сам комплекс можна перевозити на причепі.

Окремим викликом для української ППО стали реактивні російські дрони. «Герань-5» рухається значно швидше за гвинтові шахеди, тому можливість її ураження залежить від висоти та дальності польоту.

На великій висоті реактивний безпілотник може перебувати поза досяжністю важкого кулемета. Однак під час зниження до цілі або польоту на невеликій висоті він потрапляє в зону ураження Sky Sentinel. У такому разі вирішальним стає те, наскільки швидко система виявить ціль, розрахує її траєкторію та відкриє вогонь.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат попереджав, що головною загрозою під час нових масованих російських ударів залишаються балістичні ракети, здатні досягати цілей за лічені хвилини. Для їхнього перехоплення Україні необхідно більше ракет до зенітних ракетних комплексів Patriot.

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Теги: дрон робототехніка Київ Україна

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