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Масована атака по містах України, дрони вдарили по НПЗ Росії: головне за ніч 22 вересня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Масована атака по містах України, дрони вдарили по НПЗ Росії: головне за ніч 22 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 22 вересня 2026 року

Ніч на 22 вересня відзначилася ударом дронів по одному з найбільших НПЗ Росії та масованою атакою по кількох областях України – вирують пожежі, є поранені, у Києві руйнування. Водночас Зеленський прибув до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН – перед цим він встиг зустрітися з директором ЦРУ Реткліффом. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 22 вересня.

Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії

Безпілотники завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії – на підприємстві спалахнула пожежа. Деталі атаки та наслідки уточнюються.

Масована атака по містах України, дрони вдарили по НПЗ Росії: головне за ніч 22 вересня фото 1

Росія масовано атакувала кілька областей: пожежі, поранені та руйнування 

Ворог завдав масованого удару по кількох областях України – вирують пожежі, є поранені. У Києві пролунали вибухи – зафіксовано постраждалих і руйнування.

Масована атака по містах України, дрони вдарили по НПЗ Росії: головне за ніч 22 вересня фото 2

Зеленський прибув до Нью-Йорка

Президент України прибув до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН. Перед тим Зеленський провів зустріч з директором ЦРУ Джоном Реткліффом – деталі переговорів не розголошуються.

Масована атака по містах України, дрони вдарили по НПЗ Росії: головне за ніч 22 вересня фото 3

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Теги: пожежа Латвія Володимир Зеленський послуги влада Олена Зеленська флот РФ

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Політика

Масована атака по містах України, дрони вдарили по НПЗ Росії: головне за ніч 22 вересня
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