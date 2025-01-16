Новопризначений начальник КМВА, який нині критикує Кличка, раніше ним захоплювався (фото)

З квітня 2015 року Ткаченко почав активно вести Facebook-сторінку, де не приховував свого захоплення на той момент новою столичною владою

Кілька років тому Тимур Ткаченко активно поширював у соцмережі позитивні новини про київську владу

Новий начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко раніше працював у структурах столичної влади і хвалив мера Віталія Кличка. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Тимур і його команда. Хто облаштував новий капкан для Кличка».

Як дослідив «Главком», з квітня 2015 року Ткаченко почав активно вести Facebook-сторінку, де не приховував свого захоплення на той момент новою столичною владою. Наприклад, у травні 2015-го поділився публікацією про рейтинги впливовості київських політиків. Перше місце у ньому дісталося меру Віталію Кличку, а на п’ятій сходинці розташувався заступник міського голови Павло Рябікін, у якого Ткаченко раніше був помічником.

За кілька днів після репосту рейтингів Тимур Ткаченко поширив інтерв’ю Рябікіна, де той вихваляє київську владу як першу, що розпочала справжню боротьбу із незаконним будівництвом у Києві.

У червні 2015-го Ткаченко повідомив, що його призначено начальником управління з утримання підземних переходів Києва комунального підприємства «Київблагоустрій». І запевнив, що спільно з тодішніми директорами «Київблагоустрою» Іваном Кліпою та тодішнім нардепом Дмитром Білоцерковцем (помічником якого він тоді був), що на той час очолював Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, змінюватиме підходи до роботи.

Восени 2015 року Ткаченко балотувався кандидатом у депутати Київської міськради від Блоку Петра Порошенка, у зв’язці з яким тоді йшов «Удар», але депутатський мандат не отримав.

У 2016 році Тимур Ткаченко обійняв посаду заступника гендиректора з питань інвестицій та розвитку прибережної інфраструктури комунального підприємства КМДА «Плесо». Воно традиційно опікується столичними пляжами та водоймами. Паралельно у соцмережі чиновник почав висвітлювати діяльність громадської організації «Прогресивні громадяни України», де був головою правління і досі залишився співзасновником. Ткаченко проголошував мету цієї організації не більше не менше як «прогрес у всіх сферах життєдіяльності українського суспільства».

Як повідомляв «Главком», на початку року новопризначений начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко наголосив, що Рада оборони Києва на найближчому засіданні розгляне низку питань. Одне з них стосуватиметься напрацювання алгоритму руху наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Крім того, під час засідання буде розглянуто службові відрядження за кордон усіх представників органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Києва та працівників Київської міської військової адміністрації за погодженням Ради оборони.

На цю заяву гостро відреагував міський голова Віталій Кличко. Зокрема, він розкритикував слова Тимура Ткаченка щодо напрацювання алгоритму руху наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги. На думку Кличка, подібні висловлення є «популізмом». Кличко додав: від початку повномасштабного вторгнення уламки ворожих боєприпасів чотири рази виявляли на наземних ділянках метро. Також було знайдено частину ракети, яка не здетонувала біля опори мосту Метро.