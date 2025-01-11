Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві біля метро військові та поліція затримали чоловіка: ТЦК прокоментував інцидент

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві біля метро військові та поліція затримали чоловіка: ТЦК прокоментував інцидент
Представники Національної поліції склали протокол, проте громадянин намагався втекти, через що і був затриманий
фото з відкритих джерел

Чоловік перебував у розшуку за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію

У Києві біля метро Тараса Шевченка представники територіального центру комплектування та поліції нібито побили та вчинили проти чоловіка неправомірні дії. Відповідне відео напередодні поширили у соцмережах. Однак насправді чоловіка затримали, оскільки він був у розшуку за ухилення від мобілізації. Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП.

Зокрема, у ТЦК підтвердили інформацію, що у громадянина перевірили документи. Було виявлено, що чоловік перебуває у розшуку за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У зв'язку з цим представники Національної поліції склали протокол, проте громадянин намагався втекти, через що і був затриманий.

«Наголошуємо, що національна поліція та військовослужбовці ТЦК та СП діяли в межах закону. Нагадуємо, що під час дії військового стану, військовозобов'язані мають з'явитися до районних ТЦК та СП, в яких стоять на обліку», – ідеться у повідомленні.

Раніше на залізничному вокзалі у Дніпрі перехожий відмовився надавати представнику ТЦК військово-облікові документи для перевірки, а потім вдарив поліціянта ножем.

Нагадаємо, жінка поскаржилася в Офіс омбудсмена на дії працівників Ковельського міського ТЦК та СП. За її словами, військкоми завдали її чоловіку тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. Прямо з медзакладу його примусово доставили до Луцького міського ТЦК та СП. Про це розповів у своєму телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Раніше Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн чоловіка за дрібне хуліганство під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

До слова, на території Сумського міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) військовослужбовець побив 40-річного місцевого жителя. Від отриманих травм той помер у лікарні. Інцидент прокоментували поліція Сумщини та Сумський обласний ТЦК.

Читайте також:

Теги: відео чоловік жінка поліція військові документи метро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

У Києві біля метро військові та поліція затримали чоловіка: ТЦК прокоментував інцидент
У Києві біля метро військові та поліція затримали чоловіка: ТЦК прокоментував інцидент
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який намагався підпалити меморіал на Майдані
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який намагався підпалити меморіал на Майдані
Атака дронів на Київщину: поліція показала наслідки (фото)
Атака дронів на Київщину: поліція показала наслідки (фото)
Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у столиці
Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у столиці
Поліція знайшла батьків, які на Київщині залишили немовля на вулиці в сумці: що їм тепер загрожує
Поліція знайшла батьків, які на Київщині залишили немовля на вулиці в сумці: що їм тепер загрожує
Київ та область засипає снігом
Київ та область засипає снігом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 січня: ситуація на фронті
100K
Туристи у Фінляндії масово залишають брендові пуховики у готелях
57K
Мирні переговори? Історик Грицак протверезив українців
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 січня 2025
15K
Мін’юст повідомив, коли очікується відновлення роботи усіх реєстрів
13K
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На Одещині прикордонники зупинили авто «забите» ухилянтами
Сьогодні, 15:01
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 05:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Вчора, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua