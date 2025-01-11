У Києві біля метро військові та поліція затримали чоловіка: ТЦК прокоментував інцидент

Представники Національної поліції склали протокол, проте громадянин намагався втекти, через що і був затриманий

Чоловік перебував у розшуку за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію

У Києві біля метро Тараса Шевченка представники територіального центру комплектування та поліції нібито побили та вчинили проти чоловіка неправомірні дії. Відповідне відео напередодні поширили у соцмережах. Однак насправді чоловіка затримали, оскільки він був у розшуку за ухилення від мобілізації. Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП.

Зокрема, у ТЦК підтвердили інформацію, що у громадянина перевірили документи. Було виявлено, що чоловік перебуває у розшуку за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У зв'язку з цим представники Національної поліції склали протокол, проте громадянин намагався втекти, через що і був затриманий.

«Наголошуємо, що національна поліція та військовослужбовці ТЦК та СП діяли в межах закону. Нагадуємо, що під час дії військового стану, військовозобов'язані мають з'явитися до районних ТЦК та СП, в яких стоять на обліку», – ідеться у повідомленні.

Раніше на залізничному вокзалі у Дніпрі перехожий відмовився надавати представнику ТЦК військово-облікові документи для перевірки, а потім вдарив поліціянта ножем.

Нагадаємо, жінка поскаржилася в Офіс омбудсмена на дії працівників Ковельського міського ТЦК та СП. За її словами, військкоми завдали її чоловіку тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. Прямо з медзакладу його примусово доставили до Луцького міського ТЦК та СП. Про це розповів у своєму телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Раніше Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн чоловіка за дрібне хуліганство під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

До слова, на території Сумського міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) військовослужбовець побив 40-річного місцевого жителя. Від отриманих травм той помер у лікарні. Інцидент прокоментували поліція Сумщини та Сумський обласний ТЦК.