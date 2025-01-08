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Переховувався в монастирях УПЦ (МП): на Буковині затримано провокатора, який вихваляв окупантів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Переховувався в монастирях УПЦ (МП): на Буковині затримано провокатора, який вихваляв окупантів
З Буковини зловмисник готувався втекти до сусідньої країни ЄС
фото: СБУ

Провокатор поширював фейки про українських воїнів та закликав їх скласти зброю перед окупантами

Служба безпеки України запобігла втечі за кордон прокремлівського провокатора, який майже два з половиною роки перебував у розшуку за виправдовування війни рф проти України та вихваляння російських окупантів. Про це повідомив прецентр СБУ.

Співробітники СБУ затримали зловмисника поблизу чоловічого монастиря УПЦ (МП) на Буковині, де він переховувався і планував нелегальний перетин кордону у напрямку Європейського Союзу.

За даними слідства, фігурантом є 20-річний мешканець Черкас, який після початку повномасштабної війни публікував в Інстаграмі пости на підтримку окупантів.

У коментарях і своїх публікаціях зловмисник вихваляв Кадирова та підпорядковані йому угруповання бойовиків, які воюють проти України.

Одночасно провокатор поширював фейки про українських воїнів та закликав їх скласти зброю перед окупантами.

У липні 2022 року зловмисник отримав підозру від СБУ за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За добу до обрання запобіжного заходу підозрюваний приховано залишив свою оселю і почав переховуватися у місцевому жіночому монастирі УПЦ (МП).

Згодом фігурант перебрався до Тернопільської, а потім Чернівецької областей. У західних регіонах України він так само ховався у храмах УПЦ (МП), де в обмін на «укриття» працював різноробочим.

За наявними даними, з Буковини зловмисник готувався втекти до сусідньої країни ЄС. Для цього він почав активно вивчати іноземну мову та розробляти «маршрути» нелегального перетину кордону.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували на Хмельниччині диверсійну групу російських спецслужб. Двоє зловмисників підірвали колію на місцевому залізничному перегоні, по якому рухався вантажний потяг. Як зазначають правоохоронці, для вчинення диверсії фігуранти виготовили саморобний вибуховий пристрій, який начинили тротилом та пластидом. Наприкінці грудня 2024 року вночі спільники встановили вибухівку з дистанційним керуванням на залізничній колії у Хмельницькому районі.

Раніше контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту, який російські спецслужби планували вчинити на Київщині. Вони готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони. Про це повідомляє СБУ.

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Теги: інтернет укриття кордон обмін провокація СБУ

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