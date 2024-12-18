Прикордонники дістали з Тиси тіло 39-річного українця

Від початку грудня 2024 року прикордонники вже вдруге виявляють тіло людини в Тисі

Потопельника було знайдено за п'ять метрів від румунського берега

Учора, 17 грудня, в річці Тиса було виявлено тіло чоловіка. Потопельником виявився 39-річний громадянин України з Київщини. Про це сьогодні повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Тіло чоловіка перебувало у річці за п'ять метрів від румунського берега, між населеними пунктами Бедевля (Україна) та Ремета (Румунія).

«Ймовірно, що чоловік став жертвою переправників, які заради наживи за організацію незаконного перетину кордону військовозобов’язаними особами наражають своїх «клієнтів» на смертельну небезпеку», – наголосили прикордонники.

За їхніми даними, від початку грудня 2024 року це вже другий випадок виявлення тіла людини на річковій ділянці кордону.

Нагадаємо, цього місяця в Румунії врятували 28-річного українця Владислава Дуду, який провалився у гірську ущелину. Коли рятувальники знайшли чоловіка, виявилося, що в нього під курткою було кошеня, на ім'я Персик.

До слова, контррозвідка Служби безпеки викрила 52-річного жителя Житомирської області, який був адміністратором одного із телеграм-каналів «схем для ухилянтів» та співпрацював із ФСБ РФ. Співробітники СБУ затримали його у серпні цього року, коли він у ластах намагався перепливти ділянку річки Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потім переїхати до РФ.

Раніше прикордонники Волинського загону припинили у пункті пропуску «Ягодин» спробу незаконного переправлення осіб через кордон. У багажнику автобуса виявили двох чоловіків, які мали намір потрапити до Польщі.