Чи їздитиме транспорт у Києві під час тривог? Кличко дав жорстку відповідь новому главі КМВА

Остаточне рішення буде ухвалено під час Ради оборони Києва

Рішення про те, що громадський транспорт у столиці має рухатися під час тривог, може призвести до трагедії. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко розкритикував слова начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, який раніше заявив про напрацювання алгоритму руху наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги. Глава КМДА назвав подібні висловлення «популізмом».

За словами мера, від початку повномасштабного вторгнення уламки ворожих боєприпасів чотири рази виявляли на наземних ділянках метро. Також було знайдено частину ракети, яка не здетонувала біля опори мосту Метро.

«У Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі були трагічні випадки внаслідок влучань в рухомий склад громадського транспорту. У столиці ворожими обстрілами пошкоджені 22 одиниці рухомого складу КП «Київпастранс», – заявив він.

Кличко розкритикував слова начальника Київської міської військової адміністрації скріншот

Нагадаємо, Рада оборони Києва на найближчому засіданні розгляне низку питань. Одне з них стосуватиметься напрацювання алгоритму руху наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Як відомо, Київ наразі є єдиним містом, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог. За словами Ткаченка, наразі опрацьовуються декілька варіантів змін у протоколах безпеки для пасажирів наземного громадського транспорту. Одним із варіантів він назвав зупинення транспорту зонально під час загрози удару конкретними видами озброєння.

Як повідомлялося, тарифи на житлово-комунальні послуги та громадський транспорт у Києві не будуть зростати у 2025 році. Транспорт у столиці дотаційний, і дотації складають близько 8 млрд грн.

До слова, у 2024 році собівартість проїзду в столичній підземці становила 36,90 грн для одного пасажира.