Громадський транспорт їздитиме під час тривоги? Столична влада анонсувала зміни

Рішення про те що громадський транспорт не функціонує під час тривоги ухвалила Рада оборони

У столиці наземний громадський транспорт зупиняється на час повітряної тривоги

Ради оборони Києва на найближчому засіданні розгляне низку питань. Одне з них стосуватиметься напрацювання алгоритму руху наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Крім того, під час засідання буде розглянуто службові відрядження за кордон усіх представників органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Києва та працівників Київської міської військової адміністрації за погодженням Ради оборони.

Також йтиметься про ліквідацію пошкоджених внаслідок обстрілів автомобілів з вулиць Києва.

Як відомо, у столиці наземний громадський транспорт зупиняється на час повітряної тривоги. Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – «кишені». Метрополітен під час повітряної тривоги не здійснює перевезення наземними ділянками та закриває роботу станцій відкритого типу. Підземні станції метрополітену працюють як укриття.

Нагадаємо, тарифи на житлово-комунальні послуги та громадський транспорт у Києві не будуть зростати у 2025 році. Транспорт у столиці дотаційний, і дотації складають близько 8 млрд грн.

До слова, у 2024 році собівартість проїзду в столичній підземці становила 36,90 грн для одного пасажира.