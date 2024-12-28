Працівники ТЦК перевіряють гірськолижні курорти Прикарпаття

У ТЦК запевняють, що перевіряють Буковель та інші курорти Прикарпаття

Заходи з оповіщення військовозобов'язаних відбуваються на всій території Івано-Франківської області

На гірськолижних курортах Івано-Франківщини працюють мобільні групи із оповіщення у складі працівників територіальних центрів комплектування та поліції. Про це повідомив речник Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Дмитро Бойкалюк в коментарі обласному телебаченню «Галичина».

За словами Бойкалюка, інформація про відсутність перевірок документів та заходів оповіщення у популярних відпочинкових закладах не відповідає дійсності.

«Такі заходи продовжуються на всіх теренах Прикарпаття, зокрема і на гірськолижних курортах», – запевняє Дмитро Бойкалюк.

Речник ТЦК наголосив, що в області працюють блок-пости і мобільні групи з оповіщення, працівники ТЦК разом з правоохоронцями перевіряють військово-мобілізаційні документи у чоловіків.

Однак, під час перевірок гірськолижних курортів, як стверджує речник обласного ТЦК, з'ясовується, що там переважно відпочивають військовозобов’язані, які мають право на відстрочку, заброньовані відповідно до законодавства або чинні військовослужбовці, які перебувають у відпустці, на лікуванні чи реабілітації.

Нагадаємо, за даними Головного управління Військової служби та заступника Генштабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення Росії 46 українських військових виїхали за кордон на відпочинок та не повернулися в Україну.

Також нардеп розповів, скільки відсотків мобілізованих потрапляють на передову. Як відомо, Міністерство оборони втричі збільшило показники мобілізації. Наступною ціллю Міноборони є реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

До слова, командир розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади з позивним Крим заявив, що військові поки що не відчувають позитивних змін на фронті після посилення мобілізації. Масштабного поповнення особового складу не відбулося.