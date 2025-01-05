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Прикордонники попередили про черги на одному з пунктів пропуску

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Прикордонники попередили про черги на одному з пунктів пропуску
Спостерігається накопичення транспортних засобів на вʼїзд та виїзд з України на ПП «Краківець»
фото з відкритих джерел

ДПСУ повідомила, на якому пункті пропуску найбільші черги

На пункті пропуску з Польщею «Краківець» накопичилось багато транспортних засобів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Увага, громадяни, які перетинають українсько-польський кордон у ПП «Краківець». Спостерігається накопичення транспортних засобів на вʼїзд та виїзд з України», – йдеться в повідомленні.

Громадян просять врахувати інформацію та обирати менш завантажені пункти пропуску для перетину кордону.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетину державного кордону чоловіками віком від 18 до 25 років під час воєнного стану.

Пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у Збройних силах або розвідувальному органі Міністерства оборони, а також які до укладення такого контракту не проходили військової служби (крім базової військової служби), здійснюється уповноваженими посадовими особами Державної прикордонної служби під час виконання правил перетинання державного кордону України.

Крім того, із собою необхідно мати: довідку, видану командиром військової частини (керівником районного (об'єднаного районного), міського (районного у містах, об'єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки), керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони України, із зазначенням відомостей щодо укладення такого контракту; військово-облікового документа.

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Теги: кордон Держприкордонслужба

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