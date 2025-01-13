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Учасники Олімпіади у Парижі повернули оргкомітету понад 100 медалей: причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Учасники Олімпіади у Парижі повернули оргкомітету понад 100 медалей: причина
Медаль французского спортсмена Йоанна Н’Дойе-Бруара має зношений вигляд
фото: зі сторінки Х Йоанна Н’Дойе-Бруара

Паризький монетний двір оскандалився із медалями до Олімпіади

Учасники літньої Олімпіади у Парижі, яка відбулася з 26 липня по 11 серпня, повернули понад 100 зіпсованих медалей до організаційного комітету турніру. Про це пише видання La Lettre.

«Понад 100 бракованих медалей повернули спортсмени до оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор у Парижі», – зазначено в повідомленні.

Зазначається, що після масових скарг спортсменів було звільнено трьох співробітників монетного двору, які відповідали за виробництво призових медалей.

«Причина відшарування лаку на медалях явно пов'язана з технологічними змінами у виробництві. Останнє оновлення європейської директиви Reach передбачає заборону на токсичний компонент лаку, так званий триоксид хрому, який довелося негайно замінити. Через брак часу, без проведення відповідних випробувань медалі Олімпійських ігор «заплатили дорогу ціну» за нові продукти, які використовувалися», – пояснюють журналісти. 

Нагадаємо, ще 2 серпня американський скейтбордист Найджа Х'юстон виклав у соцмережі свою бронзову нагороду, показавши її в жалюгідному стані, лише через десять днів після повернення додому. Цей резонансний випадок далеко не поодинокий. Французькі плавці  теж поскаржилися на іржаві бронзові медалі з Олімпійських ігор-2024. 

Французькі плавці Клеман Секкі і Йоанн Ндойє-Бруар на своїх сторінках в Instagram поскаржилися на іржаві бронзові медалі з Олімпіади, що пройшла в Парижі. Сильний зношеність помітили вже за пів року після турніру.

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Теги: спорт Франція Париж продукти медалі соцмережі

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