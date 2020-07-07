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    Обігнав мого молодшого брата: Віталій Кличко опублікував фото сина

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    Наймолодший син Віталія Кличка обігнав Володимира Кличка - Обігнав мого молодшого брата: Віталій Кличко опублікував фото сина
    Наймолодший син Віталія Кличка обігнав Володимира Кличка

    15-річний Максим Кличко зростом уже 205 см

    Мер Києва Віталій Кличко опублікував фото свого сина Максима поряд із братом Володимиром.

    Фото Кличко опублікував у facebook.

    «Мій наймолодший син вже обігнав мого молодшого брата! Поки що - зростом», - написав Віталій Кличко.

    15-річний Максим Кличко зростом уже 205 см. Його батько - Віталій Кличко має зріст 201 см, а Володимир - 198 см.

    До слова, 21 рік тому, 26 червня 1999 року на рингу London Arena в Мілволлі 27-річний Віталій Кличко, за спиною якого тоді був вражаючий рекорд – 24 перемоги нокаутом в 24-х боях – нокаутував у другому раунді свого ровесника, англійця ніґерійського походження Гербі Гайда (рекорд на момент бою - 31-1, 30 КО) і приніс перший для обох братів титул чемпіона світу (за версією WBO).

     Читайте також: Леннокс Льюїс: Після бою з Віталієм Кличком я пішов, бо моя епоха закінчилася, а почалася епоха братів
    Віталій Кличко мер Facebook
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