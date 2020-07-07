Обігнав мого молодшого брата: Віталій Кличко опублікував фото сина



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Наймолодший син Віталія Кличка обігнав Володимира Кличка

15-річний Максим Кличко зростом уже 205 см

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фото свого сина Максима поряд із братом Володимиром.

Фото Кличко опублікував у facebook.

«Мій наймолодший син вже обігнав мого молодшого брата! Поки що - зростом», - написав Віталій Кличко.

15-річний Максим Кличко зростом уже 205 см. Його батько - Віталій Кличко має зріст 201 см, а Володимир - 198 см.

До слова, 21 рік тому, 26 червня 1999 року на рингу London Arena в Мілволлі 27-річний Віталій Кличко, за спиною якого тоді був вражаючий рекорд – 24 перемоги нокаутом в 24-х боях – нокаутував у другому раунді свого ровесника, англійця ніґерійського походження Гербі Гайда (рекорд на момент бою - 31-1, 30 КО) і приніс перший для обох братів титул чемпіона світу (за версією WBO).