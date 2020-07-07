TikTok – що не так? Чому уряди різних країн забороняють легковажний додаток технології

Програма з’явилась у 2016 році, стабільно запрацювала у вересні 2018-го і одразу ж почала стрімко набирати популярність

Кілька провідних країн готуються заборонити мережу, яка стрімко набирає популярності у світі

В Україні продовжує набувати популярності TikTok. Фактично це ще одна соцмережа та сервіс для створення і перегляду коротких відео. Власник додатку – пекінська компанія ByteDance (до слова, у Китаї назва соцмережі звучить як Douyin). Наразі представництва TikTok є у Лос-Анжелесі, Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні, Дубаї, Мумбаї, Джакарті, Сеулі і Токіо.

Програма з’явилась у 2016 році, вийшла на міжнародний ринок на початку 2018-го, стабільно запрацювала у вересні 2018-го і одразу ж почала стрімко набирати популярність. Вже за кілька місяців TikTok став одним з додатків-лідерів за кількістю завантажень. Однак тепер мережа все частіше згадується в іншому контексті – кілька провідних країн готуються заборонити використання додатку.

Чим же не догодив такий, задавалося б, безневинний сервіс?

TikTok – що ним робити?

Стати режисером з першої спроби зможе кожен: додаток дає можливість прискорити чи уповільнити кадри, відредагувати, з великого асортименту обрати фонову музику, після чого опублікувати кліп безпосередньо на своїй сторінці чи у іншій соцмережі. Багато чим цей сервіс нагадує Facebook – наприклад, налаштуваннями приватності. Аккаунт може бути двох видів: «звичайним» та «приватним». Власник «звичайної» сторінки сам обирає, хто може проглядати та коментувати його відео: усі користувачі чи лише друзі. Власник «приватного» аккаунту може створювати списки людей, для яких доступні його публікації. Крім того, під створеним відео користувач може лишати хештеги.

У TikTok є кілька своїх «фішок». Наприклад, це режим «реакція» – зйомка емоцій користувача на якийсь кліп, яка накладається поверх самого відео. Ще одна особливість – можливість додати власне відео до вже існуючого і склеїти ці два відео по горизонталі, така функція називається «дует». Спілкування між користувачами у сервісі може відбуватися за допомогою повідомлень, коментарів або «реакцій».

У TikTok також є сторінка із рекомендаціями: індивідуальним списком рекомендованих до перегляду відео, який програма укладає самостійно, керуючись вподобаннями користувача, аналізуючи переглянуті раніше ролики. Щоправда, не усі кліпи потенційно можуть потрапити до цього списку, а лише ті, які буди створені особою не молодше 16 років.

Звісно, сервіс залюбки дає можливість своїм користувачам витратити реальній гроші. У TikTok можна придбати монети («валюта» соцмережі), і на це витратити від $0,99 (за 100 монет) і до $99,99 (10 тис. монет). Ці монети користувачі можуть дарувати один одному – простіше кажучи, віддавати найулюбленішому автору відео, який, у свою чергу, може купити з монети якісь цифрові «фішки».

Найбільшою популярністю TikTok користується серед підлітків та молоді до 24 років, так, 41% користувачів – це особи віком від 16-ти до 24-х.

У середньому ж користувачі «зависають» у додатку на 53 хвилини на день.

Секрети успіху

На думку зарубіжних аналітиків, по-перше, ТikTok виділяється серед конкурентів своєю простотою: розважальна платформа, а не платформа стилю життя – як, скажімо, гламурний Instagram. Завдяки простоті використання самої програми створити контент може будь-хто, не докладаючи особливих зусиль. Аби були смартфон з камерою та інтернет.

По-друге, маркетингова стратегія творців ТikTok передбачає активну участь азіатських зірок у «розкрутці» додатку.

По-третє, завдяки ТikTok з’явилося чимало вірусних відео, набули популярності всесвітньо відомі хіти. Іншими словами, користувачі соцмережі фактично стоять біля витоків трендів.

Крім того, сам по собі формат коротких відео є успішним. Свого часу соцмережа Instagram набула величезної популярності через те, що основним інструментом там були фотографії, а не тексти, на прочитання яких потрібен був час і зусилля. ТikTok «виїхала», грубо кажучи, знову на лінощах користувачів.

Додамо, що ще одним несподіваним успіхом соцмережі став започаткований у липні минулого року освітній хештег #EduTok, який за перші півроку існування набрав 37 млрд переглядів.

ТikTok «виїхала» на лінощах користувачів

Скандали

У перший великий скандал соцмережа втрапила ще до того, як завоювала всесвітню славу: у лютому 2018-го. Тоді Сполучені Штати виявили, що сервіс займався незаконним збором даних щодо користувачів, які не досягли 13 років, без відома та згоди їхніх батьків (як того вимагають американські закони). Розробникам довелося заплатити величезний штраф: $5,7 млн.

У США з 21 квітня 2000 року діє Закон про захист конфіденційності дітей в Інтернеті (англ. Children's Online Privacy Protection Act, скорочено COPPA), що стосується недоторканності приватного життя. Закон застосовується до збору персональної інформації від дітей молодше 13 років особами або організаціями, що перебувають під юрисдикцією США. Відповідно до закону, адміністрація будь-якого сайту повинна включити в політику конфіденційності способи отримання згоди батьків або опікунів, а також відповідальність адміністрації за захист конфіденційності і безпеки дітей в Інтернеті. Незважаючи на те, що діти можуть публікувати персональну інформацію з дозволу батьків, більшість сайтів все ж блокують дітей у зв'язку із кількістю роботи, пов'язаної з цим.

У грудні минулого року німецькі ЗМІ з посиланням на власні джерела у компанії повідомили, що сервіс обмежував перегляди відео з людьми, що мають фізичні вади (у першу чергу – дефектами на обличчі), а також представників ЛГБТ-спільноти. Тобто відео з’являлися на платформі, але технічно не могли набрати велику кількість переглядів. До слова, це робилося із найкращих мотивів: аби запобігти булінгу та висміювань некоректними коментаторами. На ділі ж обмеження спрацювали як дискримінаційні.

У вересні минулого року американські ЗМІ виявили, що додаток блокує ролики, які кидають тінь на внутрішню чи зовнішню політику Китаю. Великого розголосу набула історія про блогерку-мусульманку, яку заблокував TikTok, за те, що вона публікувала короткі відеоролики із майстер-класами з макіяжу, під час яких розповідала про репресії у Китаї проти мусульман. Щоправда, пізніше соцмережа відновила аккаунт блогерки.

Заборони

У кінці 2019 року в армії США з’явилась заборона на користування TikTok. Таке рішення командування ухвалило після попередження спецслужб про потенційну небезпеку сервісу. На початку цього року використовувати TikTok на службових пристроях заборонили співробітникам Держдепу та Міністерству внутрішніх справ США.

Однак на цьому американські посадовці не збираються зупинятися. Сьогодні Держсекретар Майк Помпео заявив, що уряд Сполучених Штатів замислюється про повну заборону усіх китайських додатків соцмереж, у тому числі, і TikTok. Помпео також додав, що завантажувати додаток мають лише ті люди, які хочуть, щоб їх приватні дані «опинилися в руках Комуністичної партії Китаю».

«Для нас найважливіше – це сприяння безпечному та надійному застосуванню програм для наших користувачів. Ми ніколи не надавали дані користувачів уряду Китаю», – запевнив він.

Найпопулярніші Facebook, Instagram, YouTube – американські продукти. TikTok – перша соцмережа китайського походження, популярність якої набула світового масштабу

Про можливу небезпеку сервісу сказав і генеральний директор і співзасновник американського новинно-розважального сервісу Reddit Стів Хаффман у лютому цього року. Він назвав TikTok «паразитичним». Хаффман зазначив, що практика TikTok зі збору персональної інформації особисто у нього викликає занепокоєння. «Я дивлюся на цей додаток як на щось фундаментально паразитичне. Він постійно підслуховує, а технологія збору цифрових відбитків, яку використовує сервіс, є жахливою», - зазначив він.

Цифровий відбиток пристрою, про який говорив Хаффман, являє собою інформацію, зібрану для подальшої ідентифікації користувачів. Компанія-розробник TikTok ByteDance стверджує, що її методи використовуються для виявлення шкідливого поведінки в браузері, але експерти відзначають, що після відключення цих скриптів браузер продовжує ефективно працювати.

Головний виконавчий директор Facebook Шеріл Сендберг також висловила аналогічні побоювання з приводу безпеки, зазначивши, що TikTok є китайським продуктом, і, якщо люди цінують свої дані, їм варто не встановлювати додаток. Докази того, що побоювання відомих у світі ІТ особистостей є недаремними, довело тестування бета-версії iOS 14. Ця нова система, якою користується iPhone, має нову функцію безпеки, яка, окрім іншого, сповіщує про те, що той чи інший додаток звертається до буферу обміну системи. З’ясувалося, що TikTok робить це буквально щоразу після кожних кількох нових натискань клавіш на клавіатурі. Розробники намагалися виправдатися: мовляв, так працює їхня антиспам-програма.

Зауважимо: найпопулярніші досі у світі соцмережі – Facebook, Instagram, YouTube – це американські продукти. TikTok – перша соцмережа китайського походження, популярність якої набула світового масштабу. Можливо, саме цим і спровокована атака на додаток.

Проте, думку американських посадовців поділяють і індійські, які демонструють ще більшу рішучість. Місяць тому уряд Індії запровадив тотальну заборону на використання цього та ще 58 китайських додатків на території країни. Посадовці зауважили, що додаток може «нести загрозу територіальній цілісності країни».

Втім, і тут можна побачити політичний підтекст. Першими забороняють популярний китайський додаток ті країни, які мають конфлікт з Піднебесною. Індія, як і США, в цьому числі.

Цікавий і той факт: TikTok за кілька днів припинить працювати… у Гонконзі. «У світлі останніх подій ми вирішили припинити роботу», — пояснив представник компанії. За його словами, таке рішення пов'язане з небажанням сервісу надавати дані користувачів за запитом влади Китаю, яка ухвалила про нацбезпеку регіону. Зокрема, документ передбачає посилення контролю КНР над регіоном. Так, китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу.