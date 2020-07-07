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    Скандал із закриттям ринку «Петрівка». Кличко прокоментував ситуацію

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    Мер Києва Віталій Кличко&nbsp;зустрівся з представниками книжкового ринку &laquo;Петрівка&raquo; - Скандал із закриттям ринку «Петрівка». Кличко прокоментував ситуацію
    Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з представниками книжкового ринку «Петрівка»

    Мер обіцяє з'ясувати - хто і навіщо підбурює людей

    Будівництво торговельно – розважального центру на території книжкового ринку «Петрівка» наразі не планується. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час зустрічі з представниками книжкового ринку «Петрівка».

    За його словами, деякі засоби масової інформації нещодавно оприлюднили інформацію, нібито, на місці книжкового ринку «Петрівка» планують побудувати однойменний ТРЦ, а сам ринок – знести.  

    Також, нібито, адміністрація ринку повідомила підприємцям, що вони повинні переїхати на місце в районі ангарів на станції метро «Лісова», бо, мовляв, «бульдозери за день все знесуть», і книжкового ринку на Петрівці не буде.

    «Ми вивчили документи. За даними реєстру прав власності, книжковий ринок розташований на двох орендованих земельних ділянках за адресою вулиця Степана Бандери, 10 в Оболонському районі столиці.  Цільове призначення земельних ділянок - для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального торгово-розважального комплексу та паркінгу. Орендар - ТОВ «Книжковий ринок», - сказав мер. - Також детальним планом території в межах вулиць Вербова, Куренівська, Богатирська, Московський проспекту Набережно-Рибальська, залізнична колія на зазначених ділянках передбачено розміщення ТРЦ відповідно до цільового призначення земельних ділянок.

    Втім, на цей час, згідно з даними електронної бази документообігу Департаменту архітектури, на ці ділянки містобудівні умови та обмеження не надавались! Тому, хто і навіщо підбурює людей - треба з‘ясувати», - наголосив Кличко. 

    Він закликав представників книжкового ринку провести детальну розмову з керівництвом ринку і обговорити робочі відносини. 

    «Міська влада відстоюватиме інтереси громади міста. В правовому полі. І я звертаюся до правоохоронців взяти на контроль це питання і не допустити протизаконних дій», - зазначив Віталій Кличко. 

    Раніше стало відомо, що «Петрівка» закривається. Підприємці найбільшого книжкового ринку вийшли на протести.

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