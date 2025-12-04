Головна Київ Новини
Обмеження руху в Києві 4 грудня: центр буде перекрито через охоронні заходи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Обмеження руху в Києві 4 грудня: центр буде перекрито через охоронні заходи
фото з відкритих джерел

4 грудня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху

Сьогодні, 4 грудня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Заходи будуть запроваджені в центральній частині міста. Про це повідомляє  «Главком» із поиланням на Управління державної охорони України.

«4 грудня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста», – попередили в Держохороні.

Киян та гостей міста закликають врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

Відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і Положення «Про Державний Протокол та Церемоніал України», затверджене Указом Президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

