Електропостачання у Славутичі повністю відновлено після атаки РФ 5 січня

Після обстрілу Славутича без світла залишилися майже 8,5 тисячі родин

Сьогодні, 7 січня, енергетики подали світло в оселі усіх жителів Славутича. Місто, яке повністю залежить від електропостачання, залишилося знеструмленим після атаки РФ 5 січня. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

«Славутич зі світлом. Електропостачання в місті повністю відновлено, оселі людей знову заживлені», – повідомив вранці очільник КОВА і подякував енергетикам, рятівникам, комунальникам і місцевій владі за злагоджену та самовіддану роботу.

Окремо Калашник подякував мешканцям Славутича за витримку, терпіння, взаємну підтримку та відповідальне ставлення.

Нагадаємо, у ніч проти 5 січня російські окупанти вкотре завдали ударів по Київській області, внаслідок яких зруйновано житловий будинок, пошкоджено 13 приватних будинків, автомобілі та багатоповерхівку. Також у ніч на 5 січня під час ворожої атаки зафіксовано влучання безпілотника у будівлю приватного медичного центру в Оболонському районі Києва. Підтверджено смерть однієї людини та травмування ще чотирьох цивільних.

Внаслідок нічного обстрілу Київщини 5 січня місто Славутич залишилося без централізованого електропостачання, що торкнулося майже 8,5 тисяч родин. Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи для якнайшвидшого повернення світла в домівки.