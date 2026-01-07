Головна Київ Новини
Спецоперація в центрі Києва: рятувальники показали, як витягнули тролейбус з пастки (фото, відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рятувальники допомогли деблокувати тролейбус у Шевченківському районі
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

У Шевченківському районі столиці вранці 7 січня сталася надзвичайна подія. На вулиці Софіївській під час руху тролейбуса сталося раптове руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого транспортний засіб опинився заблокованим у глибокому проваллі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичне управління ДСНС.

фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Зазначається, що виклик про інцидент надійшов до служби порятунку о 09:52. Для ліквідації наслідків аварії на місце прибули рятувальники, фахівці КАРС та працівники шляхово-експлуатаційного управління.

фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Щоб визволити багатотонну машину з пастки, надзвичайникам довелося застосувати пневмоподушки, а також електро- та гідравлічний інструмент. Тільки після підняття корпусу спецтехнікою тролейбус вдалося відбуксувати з місця провалу.

фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

«Жертв чи постраждалих внаслідок події немає», – повідомили рятувальники.

Нагадаємо, через пошкодження проїжджої частини рух транспорту від перехрестя з вулицею Володимирською було заблоковано. За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, на час ліквідації пошкодження дорожнього покриття та інженерних мереж на вул. Софіївській для транспортного сполучення організовано рух тимчасового автобуса № 16-К. 

До слова, 7 січня Київ опинився у полоні крижаної стихії. Погіршення погоди почалося ще ввечері 6 січня: мокрий сніг згодом перейшов у дрібний дощ, який за низької температури миттєво замерзав. Як наслідок — дороги, тротуари та сходи вкрилися товстим шаром льоду. Місцеві мешканці скаржаться, що пересуватися столицею стало вкрай складно та небезпечно – місто буквально перетворилося на каток.

