Спецоперація в центрі Києва: рятувальники показали, як витягнули тролейбус з пастки (фото, відео)

У Шевченківському районі столиці вранці 7 січня сталася надзвичайна подія. На вулиці Софіївській під час руху тролейбуса сталося раптове руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого транспортний засіб опинився заблокованим у глибокому проваллі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичне управління ДСНС.

На вулиці Софіївській сталося руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого у ямі, що утворилася, опинився заблокований тролейбус фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Рятувальники оцінюють фронт робіт фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Рятувальники на місці провалу дорожного покриття фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Зазначається, що виклик про інцидент надійшов до служби порятунку о 09:52. Для ліквідації наслідків аварії на місце прибули рятувальники, фахівці КАРС та працівники шляхово-експлуатаційного управління.

Рятувальники на місці провалу тролейбуса фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Надзвичайники для підйому тролейбуса застосували пневмоподушку фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Комунальники підсипають щебінь у провалля фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Комунальники засипають яму, що утворилося на дорозі, щебенем фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Щоб визволити багатотонну машину з пастки, надзвичайникам довелося застосувати пневмоподушки, а також електро- та гідравлічний інструмент. Тільки після підняття корпусу спецтехнікою тролейбус вдалося відбуксувати з місця провалу.

Рятувальну операцію завершено фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

«Жертв чи постраждалих внаслідок події немає», – повідомили рятувальники.

Нагадаємо, через пошкодження проїжджої частини рух транспорту від перехрестя з вулицею Володимирською було заблоковано. За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, на час ліквідації пошкодження дорожнього покриття та інженерних мереж на вул. Софіївській для транспортного сполучення організовано рух тимчасового автобуса № 16-К.

До слова, 7 січня Київ опинився у полоні крижаної стихії. Погіршення погоди почалося ще ввечері 6 січня: мокрий сніг згодом перейшов у дрібний дощ, який за низької температури миттєво замерзав. Як наслідок — дороги, тротуари та сходи вкрилися товстим шаром льоду. Місцеві мешканці скаржаться, що пересуватися столицею стало вкрай складно та небезпечно – місто буквально перетворилося на каток.