Підпільна школа при столичному монастирі: прокуратура шукає джерело фінансування

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Школа із назвою «Перспектива» снує з лютого 2025 року
Правоохоронці встановлюють, хто спонсорував навчання дітей за російськими програмами та фільмами на території «Голосіївської пустині»

Столичні правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами, оприлюдненими журналістами «Слідство.Інфо», щодо підпільної школи на території монастиря Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, інформує «Главком».

«Правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування навчального закладу, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи», – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває. Усім встановленим фактам буде надано правову оцінку відповідно до вимог кримінального законодавства.

Нагадаємо, журналісти «Слідства.Інфо» виявили що при монастирі Української православної церкви Московського патріархату «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа. Там дітей навчають за радянськими підручниками, демонструють фільми та вчать пісень РФ.

Школа, яка має назву «Перспектива», існує з лютого 2025 року. Хоча директорка називає заклад «сімейним клубом», він працює п'ять днів на тиждень з 9:00 до 14:00, є група продовженого дня. Школа працює без офіційної ліцензії. Документи учнів для формальності знаходяться у ліцензованих українських школах, хоча діти там не навчаються, дізналися медійники.

У одному із закладів, де офіційно оформлені деякі з дітей, розповіли, що вони на заняття не приходять, все навчання відбувається в школі при монастирі. «По дружбі» із директоркою їм ставлять оцінки, які передають із «Перспективи».

У розслідуванні журналісти назвали прізвище та ім'я директорки ліцею до якого формально зараховані учні підпільної школи при монастирі. Йдеться про Хотянівський ліцей «Ранчо Скул», директорка якого Яна Кожема  підтвердила цю схему, опублікувавши пост у соцмережах.

Кожема розповіла, що просто «допомогла знайомій прилаштувати учнів у школу, поки вони самі не отримали ліцензії». Директорка називає це «абсолютно нормальною практикою для шкіл, які тільки починають».  Зараз сторінка педагогині у соцмережах заблокована. 

Служба безпеки України почала перевірку щодо ймовірної протиправної діяльності на території столичного монастиря Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь».

Теги: розслідування Московська церква в Україні Київ прокуратура

За скоєне правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років
Киянка спалила двері квартири доньки. Жінці загрожує до 10 років ув'язнення
8 грудня, 2025, 09:22
Аномальне цвітіння у Києві
Київ зустрів найкоротший день року аномальним цвітінням рослин (фото)
22 грудня, 2025, 18:32
Під час 17 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виробництва, фасування та маркування рідин
На Вінниччині викрито потужний підпільний цех з виробництва рідин для електронних сигарет (фото)
15 грудня, 2025, 15:27
Росія атакує безпілотниками Київ та область
Росія атакує безпілотниками Київ та область
27 грудня, 2025, 05:49
У Києві обмежено рух червоною лінією метро
У Києві обмежено рух червоною лінією метро
27 грудня, 2025, 11:54
Жінка передавала ворогу дані про розташування особового складу ЗСУ
Агентку ФСБ засуджено до 15 років за передавання даних про стратегічні локації Запоріжжя
30 грудня, 2025, 17:24
У школі навчається понад 60 дітей
Діти вчать російську та співають гімн РФ: як у Києві працює підпільна школа при монастирі
Вчора, 20:18
Актуальний розклад та інформацію про всі доступні рейси можна знайти в офіційному чат-боті «Укрзалізниці» або в застосунку
Київська міська електричка скасовує низку рейсів 27-28 грудня: список
26 грудня, 2025, 14:03
Українські ілюзіоністи брати Артур та Дмитро Томашевські два дні поспіль рятували Новий рік
Магія проти вірусів: як брати Томашевські рятували Новий рік у Києві (фото)
30 грудня, 2025, 09:20

У Києві арештовано низку приміщень, де діяли нелегальні гральні заклади
У Києві арештовано низку приміщень, де діяли нелегальні гральні заклади
Спецоперація в центрі Києва: рятувальники показали, як витягнули тролейбус з пастки (фото, відео)
Спецоперація в центрі Києва: рятувальники показали, як витягнули тролейбус з пастки (фото, відео)
Підпільна школа при столичному монастирі: прокуратура шукає джерело фінансування
Підпільна школа при столичному монастирі: прокуратура шукає джерело фінансування
Сенсаційне відкриття у «Софії Київській»: науковці знайшли ймовірний образ Миколи Мокрого
Сенсаційне відкриття у «Софії Київській»: науковці знайшли ймовірний образ Миколи Мокрого
У центрі Києва під тролейбусом провалився асфальт: рух на Софіївській перекрито (фото)
У центрі Києва під тролейбусом провалився асфальт: рух на Софіївській перекрито (фото)
Уряд передав костел Святого Миколая у Києві релігійній громаді: подробиці рішення
Уряд передав костел Святого Миколая у Києві релігійній громаді: подробиці рішення

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
Вчора, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
