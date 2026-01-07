Підпільна школа при столичному монастирі: прокуратура шукає джерело фінансування

Правоохоронці встановлюють, хто спонсорував навчання дітей за російськими програмами та фільмами на території «Голосіївської пустині»

Столичні правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами, оприлюдненими журналістами «Слідство.Інфо», щодо підпільної школи на території монастиря Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, інформує «Главком».

«Правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування навчального закладу, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи», – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває. Усім встановленим фактам буде надано правову оцінку відповідно до вимог кримінального законодавства.

Нагадаємо, журналісти «Слідства.Інфо» виявили що при монастирі Української православної церкви Московського патріархату «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа. Там дітей навчають за радянськими підручниками, демонструють фільми та вчать пісень РФ.

Школа, яка має назву «Перспектива», існує з лютого 2025 року. Хоча директорка називає заклад «сімейним клубом», він працює п'ять днів на тиждень з 9:00 до 14:00, є група продовженого дня. Школа працює без офіційної ліцензії. Документи учнів для формальності знаходяться у ліцензованих українських школах, хоча діти там не навчаються, дізналися медійники.

У одному із закладів, де офіційно оформлені деякі з дітей, розповіли, що вони на заняття не приходять, все навчання відбувається в школі при монастирі. «По дружбі» із директоркою їм ставлять оцінки, які передають із «Перспективи».

У розслідуванні журналісти назвали прізвище та ім'я директорки ліцею до якого формально зараховані учні підпільної школи при монастирі. Йдеться про Хотянівський ліцей «Ранчо Скул», директорка якого Яна Кожема підтвердила цю схему, опублікувавши пост у соцмережах.

Кожема розповіла, що просто «допомогла знайомій прилаштувати учнів у школу, поки вони самі не отримали ліцензії». Директорка називає це «абсолютно нормальною практикою для шкіл, які тільки починають». Зараз сторінка педагогині у соцмережах заблокована.

Допис Яни Кожеми скриншот

Служба безпеки України почала перевірку щодо ймовірної протиправної діяльності на території столичного монастиря Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь».