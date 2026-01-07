Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві арештовано низку приміщень, де діяли нелегальні гральні заклади

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві арештовано низку приміщень, де діяли нелегальні гральні заклади
Передача приміщень в оренду нелегальним гральним закладам або ігнорування їх фактичного використання може призвести до арешту нерухомості , наголосили у БЕБ
фото: Бюро економічної безпеки України

За ініціативи детективів Бюро економічної безпеки України суди накладають арешт на обладнання та приміщення, в яких проводилися нелегальні азартні ігри

Бюро економічної безпеки ініціювало арешт кількох приміщень у різних районах Києва, в яких діяли підпільні гральні зали. Ймовірним організаторам нелегальних закладів оголосили підозри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу БЕБ.

Слідство встановило, що заклади організувала група з п’яти людей, яка маскувала свою діяльність і допускала до ігор лише «перевірених» клієнтів. Після проведення 20 санкціонованих обшуків приміщення арештували із забороною їх подальшого використання, організатору та учасникам угруповання повідомлено про підозру, розповіли в ДБР.

Здача в оренду приміщень організаторам незаконних гральних закладів або ігнорування їх фактичного використання може завершитися арештом майна та позбавленням права ними користуватися
Здача в оренду приміщень організаторам незаконних гральних закладів або ігнорування їх фактичного використання може завершитися арештом майна та позбавленням права ними користуватися
фото: Бюро економічної безпеки України
Суди накладають арешт на обладнання та приміщення, в яких проводилися нелегальні азартні ігри
Суди накладають арешт на обладнання та приміщення, в яких проводилися нелегальні азартні ігри
фото: Бюро економічної безпеки України

«Передача приміщень в оренду нелегальним гральним закладам або ігнорування їх фактичного використання може призвести до арешту нерухомості та втрати можливості користуватися нею. Саме тому власникам варто ретельно перевіряти орендарів і контролювати цільове використання свого майна», – наголосили у бюро. 

Гральний бізнес в Україні заборонений законодавчо з 2009 року. Утім, оператори лотерей знаходили «лазівки» в законі та продовжували займалися ігровою діяльністю. У грудні 2019-го року тодішній міністр МВС Арсен Аваков дав вказівку закрити всі гральні заклади, які працюють на території України.

Як заявив керівник державного агентства PlayCity Геннадій Новіков, нелегальні онлайн-казино в Україні використовують тіньові платіжні інструменти – зокрема P2P-перекази, підміну MCC-кодів і криптовалюти – і ці схеми критично необхідно перекривати, зокрема через проактивну позицію банківського сектору та ефективні рішення Національного банку України (НБУ).

Читайте також:

Теги: Бюро економічної безпеки України гральний бізнес штраф арешт бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Між Україною та США немає глибоких економічних протиріч
Угода вільної торгівлі України та США
29 грудня, 2025, 15:31
Огляд топ-7 електронних платіжних систем для бізнесу в Україні
Огляд топ-7 електронних платіжних систем для бізнесу в Україні Реклама
9 грудня, 2025, 13:26
У 2025 році ДПС відкрила 25 035 тис. проваджень
Кількість проваджень Податкової проти бізнесу зросла. Які регіони та сфери
18 грудня, 2025, 10:16
Потенційні платежі CBAM значно підвищують собівартість української продукції
Єврокомісія не передбачила виняток для України у запровадженні CBAM – ЗМІ
19 грудня, 2025, 12:03
Податківці виявили мережу цілодобових обмінників, які працювали без ліцензії
Податкова за рік оштрафувала обмінники на десятки мільйонів гривень
23 грудня, 2025, 18:28
У Німеччині запровадять штрафи для юнаків, які ігноруватимуть обов’язкові процедури військового обліку
«Ухилянти по-німецьки». Бундестаг затвердив штрафи за відмову від призовних процедур
24 грудня, 2025, 00:58
У Москві кількість замовлень у закладах харчування за період з січня по жовтень знизилася на 5%
У Росії масово закриваються заклади громадського харчування
24 грудня, 2025, 17:27
НАЗК повідомило про нові вимоги щодо звітування лобістів
НАЗК оголосило старт кампанії звітування лобістів з 1 січня 2026 року
30 грудня, 2025, 15:09
Загалом за 10 років витрати на Бюро коштували Україні понад 10,6 млрд грн
Скільки держава витрачає на НАБУ і скільки отримує від Бюро: підсумки 2025 року
Вчора, 17:48

Новини

На Київщину насувається циклон: очікується до 20 см снігу, ожеледь та дощі
На Київщину насувається циклон: очікується до 20 см снігу, ожеледь та дощі
У Києві на Майдані Незалежності демонтовано незаконні МАФи: фото та подробиці
У Києві на Майдані Незалежності демонтовано незаконні МАФи: фото та подробиці
Електропостачання у Славутичі повністю відновлено після атаки РФ 5 січня
Електропостачання у Славутичі повністю відновлено після атаки РФ 5 січня
У Києві арештовано низку приміщень, де діяли нелегальні гральні заклади
У Києві арештовано низку приміщень, де діяли нелегальні гральні заклади
Спецоперація в центрі Києва: рятувальники показали, як витягнули тролейбус з пастки (фото, відео)
Спецоперація в центрі Києва: рятувальники показали, як витягнули тролейбус з пастки (фото, відео)
Підпільна школа при столичному монастирі: прокуратура шукає джерело фінансування
Підпільна школа при столичному монастирі: прокуратура шукає джерело фінансування

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
Вчора, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua