У Києві арештовано низку приміщень, де діяли нелегальні гральні заклади

Передача приміщень в оренду нелегальним гральним закладам або ігнорування їх фактичного використання може призвести до арешту нерухомості , наголосили у БЕБ

За ініціативи детективів Бюро економічної безпеки України суди накладають арешт на обладнання та приміщення, в яких проводилися нелегальні азартні ігри

Бюро економічної безпеки ініціювало арешт кількох приміщень у різних районах Києва, в яких діяли підпільні гральні зали. Ймовірним організаторам нелегальних закладів оголосили підозри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу БЕБ.

Слідство встановило, що заклади організувала група з п’яти людей, яка маскувала свою діяльність і допускала до ігор лише «перевірених» клієнтів. Після проведення 20 санкціонованих обшуків приміщення арештували із забороною їх подальшого використання, організатору та учасникам угруповання повідомлено про підозру, розповіли в ДБР.

Здача в оренду приміщень організаторам незаконних гральних закладів або ігнорування їх фактичного використання може завершитися арештом майна та позбавленням права ними користуватися

Суди накладають арешт на обладнання та приміщення, в яких проводилися нелегальні азартні ігри

«Передача приміщень в оренду нелегальним гральним закладам або ігнорування їх фактичного використання може призвести до арешту нерухомості та втрати можливості користуватися нею. Саме тому власникам варто ретельно перевіряти орендарів і контролювати цільове використання свого майна», – наголосили у бюро.

Гральний бізнес в Україні заборонений законодавчо з 2009 року. Утім, оператори лотерей знаходили «лазівки» в законі та продовжували займалися ігровою діяльністю. У грудні 2019-го року тодішній міністр МВС Арсен Аваков дав вказівку закрити всі гральні заклади, які працюють на території України.

Як заявив керівник державного агентства PlayCity Геннадій Новіков, нелегальні онлайн-казино в Україні використовують тіньові платіжні інструменти – зокрема P2P-перекази, підміну MCC-кодів і криптовалюти – і ці схеми критично необхідно перекривати, зокрема через проактивну позицію банківського сектору та ефективні рішення Національного банку України (НБУ).