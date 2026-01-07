У центрі Києва під тролейбусом провалився асфальт: рух на Софіївській перекрито (фото)

Тролейбус провалився в діру в асфальті у центрі Києва

На час ліквідації пошкодження на вул. Софіївській організовано рух тимчасового автобуса № 16-К

Сьогодні вранці, 7 січня, на вулиці Софіївській у центрі столиці стався провал дорожнього покриття. Через аварію рух тролейбусів та автомобільного транспорту на цій ділянці тимчасово припинено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію міста та пресслужбу КМДА.

Рух на Софіївській тимчасово призупинено

На фото, опублікованих патрульною поліцією, видно, що у пастці опинився пасажирський тролейбус – у провалля потрапили колеса безпосередньо перед «гармошкою».

У центрі столиці на вулиці Софіївській стався провал дорожнього покриття, у який втрапив тролейбус фото: патрульна поліція України

Через пошкодження проїжджої частини рух транспорту від перехрестя з вулицею Володимирською наразі заблоковано.

Рух транспорту на вулиці Софіївській тимчасово призупинено інфографіка: патрульна поліція міста

Патрульні радять враховувати дану інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Як курсує транспорт

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, на час ліквідації пошкодження дорожнього покриття та інженерних мереж на вул. Софіївській для транспортного сполучення організовано рух тимчасового автобуса № 16-К.

Зокрема, на час аварійно-відновлювальних робіт тимчасовий автобус курсуватиме:

ст. м. «Лук’янівська» – вул. Глибочицька – вул. Полтавська – вул. Гоголівська – вул. Івана Драча – вул. Обсерваторна – пл. Львівська – вул. Олеся Гончара – пл. Софійська.

Схема тимчасового автобусного маршруту №16К інфографіка: «Київпастранс»

У «Київпастрансі» просять пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.



Нагадаємо, 7 січня Київ опинився у полоні крижаної стихії. Погіршення погоди почалося ще ввечері 6 січня: мокрий сніг згодом перейшов у дрібний дощ, який за низької температури миттєво замерзав. Як наслідок — дороги, тротуари та сходи вкрилися товстим шаром льоду. Місцеві мешканці скаржаться, що пересуватися столицею стало вкрай складно та небезпечно – місто буквально перетворилося на каток.