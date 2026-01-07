Сенсаційне відкриття у «Софії Київській»: науковці знайшли ймовірний образ Миколи Мокрого

Софійські науковці звернули увагу на фреску святого Миколая – одну із сотень, якими прикрашено собор

Фреска святого Миколая у Софійському соборі в Києві, ймовірно, і була тим самим легендарним чудотворним образом Миколи Мокрого, до якого століттями зверталися за допомогою наші предки. Таку сміливу гіпотезу висунули науковці Національного заповідника «Софія Київська». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Тсн.

За переказом, якому вже тисяча років, родина киян під час прощі до Вишгорода випадково впустила немовля у Дніпро. Малюка вважали загиблим, проте батьки не полишали надії й прийшли з молитвами до собору і знайшли свого сина біля ікони святого Миколая – живого, але у мокрих пелюшках. Саме після цього дива образ отримав назву «Микола Мокрий» і статус чудотворного.

Зазначається, що до Другої світової війни в соборі перебувала ікона, яка вважалася канонічним образом Миколи Мокрого. У 1943 році її евакуювали до Європи, а згодом — до США. Перемовини про повернення цієї реліквії тривають і досі, а кіот у Софії Київській, в якому зберігалася ікона, десятиліттями стоїть порожнім, перемовини щодо повернення евакуйованого образа тривають.

Цього року софійські науковці зробили неймовірне відкриття. Вони звернули увагу на фреску святого Миколая – одну із сотень, якими прикрашено собор.

Вона виявилася щільно вкрита дрібними гвіздками та слідами від них. Нижня ж її частина була витерта від численних людських доторків. Це все може свідчити про те, що саме цей образ нашими пращурами вважався чудотворним.

Це вказує на те, що саме ця фреска, а не переносна ікона, була первісним центром паломництва та вважалася чудотворною. Гіпотеза вчених полягає в тому, що Микола Мокрий насправді ніколи не полишав стін собору.

Це відкриття і ця смілива гіпотеза дає нам дещо надзвичайно важливе. Віру, що у спротиві ворогу з нами пліч-о-пліч, окрім Оранти і небесного воїнства, ще і святий Микола-чудотворець, який вже тисячу років береже Київ, Україну та всіх нас.

Нагадаємо, рік тому мережею поширилося незвичайне фото Софійського собору, або ж Софії Київської. Один із користувачів Facebook поділився майже містичною тінню поза собором. На фото чітко помітно, як ввечері на небі зʼявилася тінь дзвіниці Софії Київської.

2 березня 2022 року на Софії Київській встановили відреставрований хрест, який звалив буревій, що пронісся столицею 14 січня. За словами завідувачки науково-дослідним відділом «Інститиут «Свята Софія» Національного заповідника «Софія Київська», доктора історичних наук Надії Нікітенко, хрест впав через дуже сильний вітер на передодні Водохреща. За словами Нікітенко, подібні випадки траплялися в історії Софійського собору, зокрема в радянські часи.