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Очільник столичного Департаменту захисту довкілля Возний отримав підозру (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Очільник столичного Департаменту захисту довкілля Возний отримав підозру (фото)
Возному може загрожувати позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

За даними слідства, Возний давав вказівку укладати угоди з підрядником за цінами значно вище ринкових

Керівник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської ради Олександр Возний отримав підозру. За даними слідства, цього разу чиновник завдав бюджету столиці шкоди на 2,8 млн грн. Про це повідомляє Національна поліція.

Правоохоронці встановили, що у 2022 році між замовником послуг – Департаментом КМДА і фірмою-підрядником, було укладено низку договорів на збирання, перевезення, зберігання та переробку відпрацьованих шин на території міста. Тоді переможцем на право вивезення відходів стала одна з профільних комерційних організацій.

«За вказівкою посадовця угоди укладалися за цінами значно вище ринкових, а їх загальна вартість склала майже 4 млн грн. Для виконання умов договору фірма-підрядник додатково уклала договір субпідряду з іншим представником підприємницької діяльності, проте з повного переліку визначених робіт він здійснив лише перевезення шин до місць зберігання», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці не називають посадовця, який отримав підозру, однак зі вказаної посади – керівника одного з Департаментів Київської міської ради, який відповідає за захист довкілля – випливає, що йдеться саме про очільника Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської ради Олександра Возного.

Керівник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської ради Олександр Возний
Керівник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської ради Олександр Возний
фото: Департамент захисту довкілля

Посадовцю КМДА повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Возному може загрожувати позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Раніше правоохоронці провели обшуки в Департаменті з охорони навколишнього середовища та адаптації до зміни клімату КМДА на підставі ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності департаменту Північним офісом Державної служби фінансового контролю за період з 2020 до 2022 року.

Натомість КМДА повідомила, що не погоджуючись із результатами перевірки, Департамент звернувся з позовом до Київського окружного адміністративного суду з проханням визнати вимоги Держаудитслужби протиправними.

Варто зазначити, що Возний не лише працює разом з мером Києва Віталієм Кличком, а й відпочиває також. Зокрема, на світлині за 2022 рік можна помітити Олександра Возного в компанії Віталія Кличка на відвідав показ українського фільму. Тоді компанію Кличку також склали його брат Володимир та донька мера Дніпра Бориса Філатова.

Олександр Возний (праворуч скраю) відпочиває разом з Кличком
Олександр Возний (праворуч скраю) відпочиває разом з Кличком

Нагадаємо, у вересні 2022 року в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА пройшли обшуки. Повідомлялося, що заступниці голови Управлінні екології та природних ресурсів КМДА Марини Тищенкової та її колегам правоохоронці вручили підозри про вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з отриманням неправомірної вигоди за видачу дозволів на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Раніше Марина Тищенкова вже потрапляла в скандали, коли була чиновницею Міндовкілля. Вона отримала рекордну кількість протоколів за вчинення низки адмінправопорушень, пов’язаних із корупцією у сфері екології.

Зокрема, у 2021 суд визнав Тищенкову винною у вчиненні адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією, та це не призвело до усунення з посади чи якихось інших більш жорстких санкцій. З часом Тищенкова змінила місце роботи з міністерства на Управління екології та природних ресурсів м. Києва та по факту курувала такі самі напрямки на новій посаді, а саме – видачу дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та висновків з оцінки впливу на довкілля.

Журналісти зазначали, що механізм вимагання й отримання неправомірної вигоди був реалізований через підконтрольні організаторам схеми підприємства, а саме ТОВ «НВО «Екоальянс» та ТОВ «Центр управління відходами». Посилаючись на відкриті бази даних, журналісти помітили зв’язок цих підприємств із Мариною Тищенковою та начальником Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександром Возним.

Нагадаємо, керівником Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації Олександра Возного було призначено у 2021 році.

Теги: Національна поліція України екологія корупція в Україні чиновник КМДА підозра

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