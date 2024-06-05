Бронювання правоохоронців: на сайті уряду з'явилася нова петиція

До кінця збору підписів залишилось 90 днів. Наразі вже зібрано близько 5 тис. підписів

На сайті Кабінету міністрів з’явилася петиція щодо броні особового складу працівників Національної поліції та інших правоохоронних органів. Зміст петиції ідентичний петиції щодо ДСНС.

Дата початку збору підписів – 3 червня. До кінця збору підписів залишилось 90 днів. Наразі вже зібрано близько 5 тис. підписів.

«Наші працівники НПУ та інших правоохоронних органів ризикують своїм життям щоразу,виходячи на службу та добове чергування, а особливо під час воєнного стану в країні. Їх робота важлива тут! Щоб вони захищали нас тут,ми повинні надати їм можливість та забезпечити право виконувати свої обов’язки та функції», – йдеться в «поліцейській» петиції.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та інші представники влади офіційно не коментують цю ситуацію.

Раніше повідомлялося, що петиція до Кабінету міністрів із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 тис. голосів. Петиція, яку було створено 31 травня, станом на ранок 3 червня набрала понад 30 тис. голосів із 25 тис. необхідних. Тепер її повинен розглянути Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, 8 листопада 2023 року Верховна Рада України ухвалила в цілому закон щодо надання відстрочки від мобілізації працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над створенням механізму електронного бронювання. Згодом стало відомо, що функціонал електронного бронювання незабаром буде запущено на порталі «Дія».



