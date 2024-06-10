До 40 тис. пачок на добу. На Київщині поліцейські викрили підпільне виробництво сигарет

До організації незаконного виробництва причетні мешканці столичного регіону та Івано-Франківської області

На території промислових баз в Броварах працівники поліції викрили підпільне виробництво цигарок, потужності якого дозволяли виготовляти 40 тис. пачок на добу. Про це повідомляє Національна поліція.

Як зазначають правоохоронці, приміщення було обладнано виробничою лінією разом із сировиною, тарою для пакування та іншим. За оцінкою, вартість обладнання сягає понад мільйон гривень.

За даними слідства, до організації незаконного виробництва причетні мешканці столичного регіону та Івано-Франківської області. Готову продукцію збували по всій території України поштою, а замовлення приймали через Telegram-канал.

7 червня працівники поліції провели санкціоновані обшуки за місцями здійснення незаконної діяльності та проживання фігурантів, за результатами яких вилучено:

лінію повного циклу для виробництва тютюнових виробів;

майже 700 кг подрібненого тютюну;

1335 одиниць цигарок насипом;

2166 коробок для фасування тютюнових виробів;

рулони паперу для виготовлення цигарок.

Загальна вартість вилученого сягає 2 млн грн.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби».

До слова, 20% ринку тютюнових виробів перебуває «у тіні» і саме він чинить безпрецедентний спротив на шляху до детінізації.