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Побиття ветерана війни в Києві: 17-річний хлопець отримав підозру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Побиття ветерана війни в Києві: 17-річний хлопець отримав підозру
Правопорушнику загрожує до п’яти років обмеження волі
фото: Нацполіція

На ексвійськового було здійснено напад, коли він вигулював собаку

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття колишнього військовослужбовця. У нападі підозрюється 17-річний хлопець, йому вручено підозру в хуліганстві. Про це повідомила поліція Києва.

«Зухвалий напад на чоловіка стався 21 червня, близько 23:40, коли той саме вигулював собаку на вулиці у Дарницькому районі. До потерпілого підійшло троє молодиків, серед яких був неповнолітній. Останній почав провокувати конфлікт та, висловлюючи невдоволення зачіскою киянина, завдав йому близько десяти ударів кулаками по голові», – розповіли правоохоронці.

На місце події прибули співробітники поліції, які доставили всіх учасників інциденту до територіального підрозділу. Постраждалий написав заяву та пройшов судово-медичну експертизу. Встановлено, що потерпілий – колишній військовослужбовець, який звільнився наприкінці 2023 року за станом здоров’я.

До управління поліції правоохоронці викликали батьків неповнолітнього, у присутності яких проводили подальші процесуальні дії.

«Слідчі оголосили молодику про підозру у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Згідно із санкцією статті, правопорушнику загрожує до п’яти років обмеження волі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 20 червня, у мережі поширили відео, на якому група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям. 

На  кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken , який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Невідомі без опізнавальних знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали бити. Зазначається, що до зіткнення може бути причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

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Теги: діти бійка військові напад підозра

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