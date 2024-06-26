У столичному готелі знайдено мертвим аташе посольства США – ЗМІ

Чоловік страждав від підвищеного рівня холестерину

У київському готелі Hilton було знайдено тіло померлого аташе посольства Сполучених Штатів. Про це повідомляє NV.

Тіло аташе посольства США знайшли у готелі Hilton в місті Києві у понеділок, 25 червня, близько 11:00. Зазначається про відсутність жодних ознак тілесних ушкоджень, двері номера були зачинені зсередини. «Говорити про те, що це вбивство немає підстав», – інформує джерело.

Співрозмовники додали, що чоловік приїхав до України 15 червня. Серед відомостей на цей час, також вказується, що чоловік страждав від підвищеного рівня холестерину. Розтину не проводили – тіло забрало посольство США, додає видання.

Наразі на офіційній сторінці посольства США в Україні жодної інформації щодо інциденту немає.

Раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги на одному з енергетичних підприємств Києва в укритті знайдено мертвим 43-річного працівника. Лікарі швидкої констатували його смерть. Обставини з’ясовуються.