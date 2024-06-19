Обвал мосту у столиці: КМДА відреагувала

Через обвал частини шляхопроводу на проспекті Повітряних сил рух транспорту перекрито на вулиці Борщагівській в обидва напрямки

У КМДА не можуть сказати, що стало причиною обвалу мосту

Рух транспорту по вулиці Жилянській, куди сьогодны обвалилася частина мосту, може бути выдновлений у найближі дві години. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Кандибор.

«У найближчі дві години може бути відновлено рух транспорту по вулиці Жилянській», – повідомив Кандибор, коментуючи обвал частини мосту.

Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Кандибор прокоментував обвал частини мосту в Києві: «У найближчі дві години може бути відновлено рух транспорту по вулиці Жилянській». pic.twitter.com/Nbx5XAEo68 June 19, 2024

Наразі у КМДА не можуть сказати, що стало причиною обвалу мосту. Адже він перебував у задовільному стані. Кандибор також заявив, що міст останній раз обстежувався у 2020 році та його аварійність не передбачалась.

Раніше повідомлялося, що перекритий рух транспорту на вулиці Борщагівській в обох напрямках через обвал частини шляхопроводу на проспекті Повітряних Сил. Також затримується рух трамваїв №1, 3. Рух авто вздовж трамвайної лінії також тимчасово перекрито. Жертв і постраждалих немає.

У патрульній поліції Києва попередили, що через обвал частини шляхопроводу на проспекті Повітряних сил рух транспорту перекрито на вулиці Борщагівській в обидва напрямки.

😱 Кадри з місця обвалу на Берестейському проспекті. Попередньо, обійшлось без постраждалих pic.twitter.com/e12028XDef — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 19, 2024

Нагадаємо, сьогодні у Києві стався обвал пішохідного тротуару на мосту по Берестейському проспекту.